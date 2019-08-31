爆料：小米9 5G版9月中上旬发布

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IT之家8月31日消息 数码闲聊站爆料称，小米9 5G版将于9月中上旬发布。
工信部数据显示，小米9 5G版屏幕尺寸与小米9一致，均为6.39英寸。根据中国联通的爆料，小米9 5G版将会命名为小米9S。小米9 5G版搭载SM8150处理器（骁龙855 Plus）与SDX50M基带芯片，支持5G与4G双卡网络。其他方面，小米9 5G版电池容量增至4000mAh，机身厚度变为8.95mm，具体尺寸为157.21mm×74.64mm×8.95mm。
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