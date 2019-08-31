内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

魅族16s Pro今日10点开售：骁龙855 Plus，2699元起

2019-8-31 7:36:14来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家8月31日消息 今天上午10点，魅族16s Pro手机正式开售，搭载骁龙855 Plus处理器，2699元起。

据了解，魅族16s Pro手机机身尺寸为151.9×73.4×7.65mm，重量166g；魅族16s Pro还带来了全新的色彩设计，拥有梦幻独角兽、黑之谧镜、白色物语与暮光森林共四种配色。

屏幕方面，魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，分辨率为2232×1080；支持DC调光，可硬件过滤33%的蓝光，触摸采样率为160HZ。

配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储。摄像方面，魅族16s Pro前置三星3T2 2000万像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为索尼4800万像素IMX586+索尼2000万像素IMX350+索尼1600万像素IMX481组合，支持117°超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

价格上，魅族16s Pro 6GB+128GB售价2699元，8GB+128GB售价2999元，8GB+256GB售价3299元。

京东魅族 16s Pro 骁龙855plus  6GB+128GB 梦幻独角兽2699元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：魅族16s Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有