魅族16s Pro今日10点开售：骁龙855 Plus，2699元起

IT之家8月31日消息 今天上午10点，魅族16s Pro手机正式开售，搭载骁龙855 Plus处理器，2699元起。

据了解，魅族16s Pro手机机身尺寸为151.9×73.4×7.65mm，重量166g；魅族16s Pro还带来了全新的色彩设计，拥有梦幻独角兽、黑之谧镜、白色物语与暮光森林共四种配色。

屏幕方面，魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，分辨率为2232×1080；支持DC调光，可硬件过滤33%的蓝光，触摸采样率为160HZ。

配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储。摄像方面，魅族16s Pro前置三星3T2 2000万像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为索尼4800万像素IMX586+索尼2000万像素IMX350+索尼1600万像素IMX481组合，支持117°超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

价格上，魅族16s Pro 6GB+128GB售价2699元，8GB+128GB售价2999元，8GB+256GB售价3299元。