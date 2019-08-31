联想推出 Tab M7/Tab M8 平板电脑

IT之家8月31日消息 据外媒报道，近日联想公司推出了Tab M7和Tab M8平板电脑，售价为109美元（约合人民币779元）起。

▲via Gsmarena丨联想Tab M8

据Gsmarena报道，近日联想宣布推出两款入门级别的平板电脑，型号是Tab M7和Tab M8。两者都为联想的儿童模式提供一个特殊的界面。与之前的产品相比，新平板电脑还具有更薄的边框，这两款设备预计将于10月上市销售。

联想Tab M8配备8英寸IPS面板，提供HD和FHD两种配置。这款平板采用Helio A22芯片组，有2GB或3GB内存可选，16GB和32GB两种存储空间。摄像方面前置200万像素，后部500万像素。

电池方面，采用了5000mAh，官方称可以观看大约12个小时的视频或进行18个小时的网络浏览。该平板电脑有一个Micro-USB充电口，并配有3.5毫米耳机插孔。Tab M8的HD版售价为154美元（约合人民币1101元），而FHD版售价为175美元（约合人民币1252元）。

▲via Gsmarena丨联想Tab M7

较小的联想Tab M7平板配备7英寸1024×600 IPS显示屏，其设计和Tab M8相似；摄像方面前置200万像素，后部500万像素。

硬件方面，Wi-Fi版本将采用联发科MT8321处理器，LTE版本为联发科MT8765B处理器。这两款产品将配备1GB或2GB内存和16GB或32GB的存储空间。联想Tab M7平板电池容量为3450mAh，售价为109美元（约合人民币779元）起。