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诺基亚7.2：确认将有两个内存版本，售价或249美元起

2019-8-31 9:26:22来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家8月31日消息 据外媒报道，近日在Geekbench跑分网站上发现了4GB内存版本的诺基亚7.2手机；智利的两家在线零售商也泄露了诺基亚7.2的价格，信息显示这款机型售价249美元（约合人民币1781元）起。

▲此前曝光的诺基亚7.2真机图

据91mobiles报道，HMD Global已经宣布将于9月5日在柏林举办一场活动，也确认将推出智能手机和功能手机。目前没有透露手机的型号，外媒预测称诺基亚5.2，诺基亚6.2，诺基亚7.2智能手机以及诺基亚110和2720功能手机将会亮相。

▲诺基亚7.2 4GB内存版本

最近，还有一些有关诺基亚7.2的最新信息。最近在Geekbench跑分网站上，发现了诺基亚7.2 4GB内存版本的跑分情况，单核得分为1597，多核得分为5204；此前诺基亚7.2 6GB内存版本已经曝光，这也确认了诺基亚7.2有两个内存版本。

据此前报道，诺基亚7.2配备4800万像素主传感器，超广角镜头和景深镜头，支持快速充电，电池容量为3500mAh。最近智利两家在线零售商泄漏的价格显示，诺基亚7.2 4GB内存版本价格是249美元（约合人民币1781元），而6GB内存版本价格是274美元（约合人民币1960元）。91mobiles表示，目前还不知道这个消息可不可靠。

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关键词：诺基亚7.2

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