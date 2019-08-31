LG推出双屏手机专用浏览器“Whale”，日后或主推双屏手机

IT之家8月31日消息 去年LG去年推出了一款LG V50 ThinQ 5G的设备。除了支持5G外其最大的特点便是采用了全新的双屏幕设计，而早前LG曾发布过一段宣传片，暗示将于IFA 2019发布的LG V60也将采用双屏幕设计。近日LG官方更是宣布将与韩国搜索引擎合作推出一款专为双屏手机设计的浏览器“鲸”（Whale），LG这是打算在双屏手机上“一条道走到黑”的节奏。

据悉，这款名为“Whale”的浏览器是基于Google的开源浏览器Chromium开发，拥有单屏执行多任务处理能力及分屏功能，这样用户便可以在一个屏幕上同时浏览两个网页，除此以外还可以调整两个画面的大小。在LG的双屏配件的配合下，Whale浏览器还可让用户用两个屏幕浏览同一个网页，而两边的内容还可实现无缝连接。对此LG表示，喜欢网购的用户可以在一块屏幕上观看产品的细节图片，而另一块屏幕则显示着产品的详细资料；同时还可以用两块屏幕分别呈现两个不同国家同一商品的价格信息并作出比较。

LG表示将会在IFA 2019上推出预装“鲸”浏览器的智能手机产品，很有可能就是LG V60。预计未来LG还会推出更多的双屏手机并将这项技术逐渐下放至中低端智能手机上，值得期待。