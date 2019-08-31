十一黄金周火车票即将开售，中国铁路详解12306候补购票新功能

IT之家8月31日消息 早些时候，12306在前期试点的基础上，将铁路候补购票服务扩大到所有旅客列车。今日，中国铁路官方表示，十一黄金周火车票即将开售，并详解了12306候补购票的新功能。

候补购票服务是指旅客通过12306网站或12306手机客户端购票，如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。当对应的车次、席别因退票、改签等业务产生可供发售的车票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知旅客。

中国铁路还提醒，正在候补的车票可随时取消候补，预付款将在15个工作日内返回；候补成功的车票，按照正常火车票退票规则退票。同时，候补购票不收取任何手续费。

中国铁路详解12306候补购票：

候补购票流程（12306网站操作）

输入发站、到站及乘车日期后，进入选择车次的页面。

• 候补字样显示条件：1.车次可以进行候补；2.席别余票数量为0；3.非无座席别。

• 点击“候补”，会出现候补购票需求列表，同时显示候补排位。



1个候补订单，最多可添加2个相邻的乘车日期，每个乘车日期可添加2个不同“车次+席别”的组合需求。

填写截止兑现时间，提交候补订单。

• 提交候补订单时，系统会提示兑现成功车票视为已购车票，退改签按既有规则办理。

支付成功后，可在我的12306→订单中心→候补订单→待兑现订单中查看。

• 候补订单的右侧会显示截止兑现时间及兑现状态。

• 如果想取消候补订单，在候补订单中选择“退单”，即可取消。

候补购票流程（12306 App操作）

打开手机App，输入发站、到站及乘车日期后，进入选择车次的页面。

• 点击“候补”字样即可进行候补下单。在候补购票需求列表中可以查看车次、排位等信息。



在候补订单确认页面，输入截止兑现时间。

在30分钟内完成候补订单的支付，预付款按本单各候补需求中票款最高的额度计算。

• 在App上点击导航栏订单中的“候补订单”，可查看所有已支付候补订单，待支付的订单在“未完成”中查看。