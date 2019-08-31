科学家：亚马逊大火对氧气供应影响不大，莫危言耸听

IT之家8月31日消息 早前亚马逊森林因发生大火而引起了广泛的关注，很多人都对其衍生出来的种种问题予以关注。有些媒体指出，亚马逊森林大火或将威胁我们的氧气供应，甚至连法国总统马克龙都在Twitter上表示：“生产地球上20%氧气的亚马逊森林现在正在着火。”

不过近日据美国科罗拉多州州立大学大气学科教授Scott Denning表示，这场火灾的确很严重，但并不会因此而耗尽地球的氧气供应。因为地球生物所需的氧气大部分来自海洋，而且来自海洋的氧气足以维持地球生物数百万年的消耗。同时这种所谓“亚马逊森林生产了地球20%氧气”的说法也是一种误解。





他表示，空气中几乎所有的游离氧都是由植物通过光合作用产生，其中有大约三分一的陆地光合作用是在热带森林中发生的，而这其中最大的一个热带雨林就是亚马逊雨林。而光合作用所产生的氧气大多都会被生物及火灾消耗，因而可以说在森林中的氧气净产量实际上近乎零。事实上地球上现存的氧气有绝大部分源自于数百万年以至亿万年以来光合作用经年累月的存储。在海洋200公尺以下，光线难以照到的中层与深层里有一些藻类亦都会透过光合作用产生氧气，在这些海洋200公尺以下的地方，需要消耗氧气的生物相对有限，而因为有这一种的不平衡存在，所以在海洋中才会有氧气的净产量，经过数百万年的累积，最后成为地球上的生物可以用的氧气。

虽然亚马逊森林的大火并不会影响地球的氧气产量，不过Scott Denning表示亚马逊森林大火的确对森林生态系统造成了影响，这一点是尤其需要得到重视的。