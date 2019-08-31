IT之家8月31日消息 今日，华为方舟编译器开源官网正式上线（网址为https://www.openarkcompiler.cn/home）。

华为方舟编译器开源官网概述显示，方舟编译器是为支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译、运行而设计的统一编程平台，包含编译器、工具链、运行时等关键部件。方舟编译器还在持续演进中，陆续将上述能力实现和开源。

▲华为方舟编译器开源官网

根据此前华为官方介绍，方舟编译器是首家完全替代语言虚拟机的静态编译器，完全不需要解释器。兼顾Java开发效率和C语言运行效率的编译器。相比现有的编译机制：

1、方舟编译器是一种静态的编译方式，而现有的安卓系统，运行一个应用程序首先启动虚拟机，然后读入应用程序代码，逐条解释执行。会占用较多的处理资源，影响程序执行的效率。当然，也有包括AOT或JIT等提前或运行时的编译技术，把部分程序转换成机器码直接在CPU上执行。但是，仍旧无法做到100%做到摆脱虚拟机的执行，这也是当前安卓阵营不如IOS阵营的关键。

2、华为方舟编译器的静态编译方式可将语言里的动态特性直接翻译成机器码，手机安装应用程序后可全速运行程序，彻底消除虚拟机的弊病，带来效率上的极大提升。

3、方舟编译器是在开发环境部署的编译器，而现有编译过程，主要发生在手机上，带来额外的资源消耗。