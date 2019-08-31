华为方舟编译器正式开源

IT之家8月31日消息 在刚刚结束不久的华为开发者大会上，华为正式放出了鸿蒙OS及方舟编译器的具体开源时间。这一消息也让众多开发者为之欣喜。8月31日，华为方舟编译器开源官网正式上线。

方舟编译器概述：

方舟编译器是为支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译、运行而设计的统一编程平台，包含编译器、工具链、运行时等关键部件。方舟编译器还在持续演进中，陆续将上述能力实现和开源。

方舟编译器架构示意图：

方舟编译器架构示意图

当前方舟编译器支持Java/Kotlin程序字节码的前端输入，其它编程语言的支持（如C/C++/JS等）还在规划中，方舟编译器的中间表示（IR）转换器将前端输入转换成方舟IR，并输送给后端的优化器，最终生成二进制文件，二进制文件与编译器运行时库文件链接生成可执行文件，在方舟的运行环境中就可执行该文件。

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随着方舟编译器的逐步开源，广大开发者将享受到华为在软件方面所作出的努力。在未来将有越来越多的开发者可以参与到开源社区的建设中，共同为中国软件建设贡献力量。



官方网站：https://www.openarkcompiler.cn

官方Gitee镜像仓库地址：https://gitee.com/harmonyos/OpenArkCompiler

华为云代码托管地址：https://code.opensource.huaweicloud.com/HarmonyOS/OpenArkCompiler