无人机大洗牌，泡沫破裂后的创投众生相

在过去十几年内，市场里涌现了不少新兴商业无人机创企，它们获得了大量的融资，以期将无人机运用到诸多领域，包括快递派送和农田灌溉等。乍一看，无人机似乎成为了未来科技行业的支柱。然而好景不长，残酷的现实给这个行业泼上了一盆冷水。

在过去的一年里，不少大型创企在耗尽数亿美元的风险投资后，纷纷宣布倒闭。也许它们只要再坚持一阵子就能实现爆炸式的增长，但这种技术的成熟速度显然没它们想象得那么快。这个市场的变化速度非常快，当一部分创企还在寻找盈利的机会时，剩下的公司已经试图进行企业合并。

“人们对无人机存在一些不切实际的幻想，部分原因是它在业余爱好者中拥有非常高的人气。当幻想破灭，人们才看清现实，”无人机行业研究集团Drone Industry Insights的创始人兼首席执行官Kay Wackwitz说道。

当那些融资良好的创企在苦苦挣扎时，一些小型的试点项目已经开始降低价格。中国在这方面的技术远远领先，相关机构对无人机的监管还远远跟不上它的发展，这导致许多公司的扩张受到了影响。

法国无人机制造商Parrot SA于今年7月宣布将暂停大多数无人机的生产。软件公司Airware曾经获得过1.18亿美元的风险投资，2018年它宣布裁员140人，随后公司倒闭。在去年，GoPro宣布退出无人机市场同时裁员数百人，它声称这是一个“竞争非常激烈”的市场。

但是也有部分创企在继续试探投资人的耐心，也有其他创企在寻找发展的机会。相关数据表明，目前至少已经有67家无人机创企被出售。收购方包括规模更大的竞争对手，以及Verizon Communications等其他行业的公司。

全新的行业先驱

这个行业的动荡正在改变美国市场的格局。之前美国创企的重心还在于硬件和生产，如今已经转换为软件及相关服务，包括细节检查和数据分析等。更大规模的服务公司提供了完整的一条龙服务，这种模式更能适应行业的未来，它们会提供无人机，完成飞行任务，并帮助客户完成数据分析。

PrecisionHawk正是无人机服务行业的先行者，它于2018年收购了五家创企，这其中包括建筑及房地产视察创企Uplift Data Partners、专注于能源行业的HAZON和无人机项目在线网络Droners.io。

相关数据表明，自2012年到今年7月份，风险投资者已经向这个领域投入了26亿美元。Wackwitz表示，从去年起，一些趁着风口获得融资的创企在耗尽资金后纷纷倒闭，它们到最后也没能实现盈利，也没有获得后续融资。

在过去十几年里，至少有25家无人机创企倒闭，其中融资最多的一家烧了1.83亿美元。“如今风险投资者在慢慢变得理智，”无人机网络Dronebase的首席执行官Dan Burton说道。

去年，曾获凯鹏华盈和谷歌GV投资的无人机风投机构宣布倒闭。

另一家规模较小的无人家公司CyPhy Works是另一出悲剧。它的联合创始人Helen Greiner曾研发过著名的真空吸尘器Roomba。这家公司成立于2008年，它研发了一种有线无人机，借助地面电源它可以连续飞行数天时间，该产品可以用于观测和通讯。然而她在采访中表示，迫于投资人的压力，她不得不在准备充分之前，进行产品的商业发售。2018年她宣布离职，后来为美国空军提供无人机咨询服务。

今年年初，CyPhy宣布改名为Aria Insights，业务也从硬件转换为无人机数据及分析软件。今年5月，在耗尽了最后3900万美元风险投资后，这家公司宣布倒闭。

作为融资最高的创企之一，Airware最初只是为无人机开发云端软件及自动导航系统。一开始，它的想法是让无人机在飞越农田的过程中搜集农作物的数据，包括土壤湿度、害虫状况以及农药控制等。

然而大多数农民没有使用这些数据的能力。这条路走不通，这家公司开始转型为企业提供无人机咨询，最后也在去年九月倒闭。

“这些创企面临着大量阻碍，包括供应链问题和监管等。找到一个友善的风险投资者，让他为你下注，提供支持，这对创始人来说很重要。”Greiner说道。

这个行业已经开始筛选出最具盈利能力的商业模式和生存策略（包括公司重心的转移、目标客户的选择等）。

对创业者而言，快速发展的技术仍然是核心。但是无人机商业计划的可行性也越来越重要，这些机器不止会拍视频，随着导航系统和飞行软件的改善，越来越多的工作正在被取缔。同时英特尔、AT&T等公司也推出自己的无人机运营业务。

2019年的一份调查表明，无人机创企的高管们不再对这个行业那么热情。尽管如此，不少公司仍然在改良自己的商业模式，监管部门也提供了更大的空间以发展这种技术。

风险投资者仍然在往里面投钱，但这些资金只属于少数的胜利者。