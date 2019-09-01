索尼Xperia 2最新渲染图曝光：三款配色，后置三摄依旧

IT之家9月1日消息 有消息称索尼将在柏林IFA 2019上对外发布全新旗舰索尼Xperia 2，而早前网上也曾流出索尼Xperia 2的手机壳样张。而近日网上更是流出了一整套的索尼Xperia 2多角度图片。

由于图片众多，仅展示三张内容全面的样张





外观来看索尼Xperia 2和前代旗舰Xperia 1采用了相似的设计语言，除了Xperia 2将后置三摄的位置移到了设备的左上角。

SIM卡槽在Xperia 2的左侧，右侧是指纹识别、音量调节键和电源键，下面依旧保留了独立的相机快门按钮。手机底部是USB-C端口，旁边是主麦克风和扬声器格栅，辅助麦克风位于手机顶部。 同时索尼Xperia 2依旧取消了3.5mm耳机插孔。

据先前曝光的信息显示，预计索尼Xperia 2将采用一块6.1英寸21：9显示屏，比Xperia 1显示屏小了一些，因而其电池容量很有可能少于3,330 mAh电池；同时索尼Xperia 2或将搭载高通骁龙855处理器并配备6GB内存和128GB存储空间。目前尚未有关于Xperia 2的相机参数曝光，不过有消息人士称Xperia 2的后置三摄可能会和Xperia 1的配置相同。

索尼官方目前还没有透露任何关于Xperia 2的消息，不过随着IFA 2019的到来，更多有关索尼Xperia新旗舰的消息届时也将由官方公布。