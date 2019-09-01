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环保手机Fairphone 3正式发布：模块化设计，方便维修更换

2019-9-1 12:50:16来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月1日消息 有数据显示，消费者更换新手机的周期一般在3-5年之间。那么问题来了，如何让一部手机能够正常使用达数年之久呢？荷兰有一家名为Fairphone的手机公司一直致力于设计研发可持续使用的环保手机产品，今日这家公司的产品也迎来了迭代，其正式发布了Fairphone 3。除了符合各种各样严苛的审核标准外还拥有着皮实耐用，易升级维护等特点。

据悉，这款“相当环保”的手机用的是可回收材料或旧材料制造，机身采用透明塑料设计，各内部元件采用模组式设计，一把附送的螺丝刀即可完整拆卸手机。更强的是当手机出现毛病时，用户只需到官方网站订购相关的元件自行更换即可恢复使用，可以说是最大程度地减少了废旧手机对环境的影响。为了做到极致环保，手机厂甚至没有为手机配备充电器、USB充电线和耳机。

配置方面，Fairphone 3采用一块5.65寸EHD+IPS屏幕，搭载高通骁龙652处理器并辅以4GB RAM和64GB机身存储方案（支持microSD卡拓展）；采用一块3,000mAh可拆卸式电池，支持QC3.0快充；同时还支持双卡，预装原生Android 9 Pie系统，采用前置8MP后置12MP相机方案，支持双频Wi-Fi、蓝牙5.0、NFC和后置指纹识别。此外Fairphone 3还拥有IP54级防水，用户可享有2年保修及长达5年的软硬件售后，这部手机售价为450欧元（约3538元人民币）。

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