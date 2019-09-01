即日起，西安正式实施垃圾分类制度

IT之家9月1日消息 让一众上海人民为之苦恼的垃圾分类制度现在也来到了陕西省西安市。即日起，《西安市生活垃圾分类管理办法》正式实施。

▲有害垃圾

▲可回收物

▲厨余垃圾

▲其他垃圾

据官方信息显示，生活垃圾将被分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。同时个人和单位如果不按规定进行垃圾分类将被处一定数额罚款，并将纳入征信系统。具体罚款标准为个人罚款¥100以上¥200以下，单位罚款¥5000以上¥20000以下。继上海后广大西安人民也要面临着“你是什么垃圾”的灵魂拷问了。