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AMD 7nm线程撕裂者跑分曝光：32核/最高4.2GHz，比2990WX快30%

2019-9-1 17:24:18来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月1日消息 根据WCCFTECH的报道，一款AMD Ryzen Threadripper 3000系列32核心处理器出现在UserBenchmark中。数据显示，与现有的Ryzen Threadripper 2990wx 32核处理器相比，它在多线程工作负载方面的性能有了巨大的飞跃，单线程性能也有了很大提高。

据介绍，AMD Ryzen Threadripper 3000系列产品将于今年晚些时候发布，新的处理器阵容将以Zen 2核心架构为特色，与基于Zen+的cpu相比会有15%的IPC提升。除了更好的IPC，新的HEDT /工作站芯片将提供更好的I/O，如PCIe Gen 4.0。

最新曝光的Ryzen Threadripper 32核ES1芯片代号为“2D2832E6UIVG5_42/36_N”，这意味着它仍然处于早期状态，时钟频率为3.6 GHz -4.2 GHz 。基准测试报告显示，该芯片在测试期间平均保持了3.75 GHz的时钟频率，与上代的2990WX的3.00 GH-4.20 GHz有明显的改进。

在性能方面，Threadripper 3000比上代的2990WX至少快了30%。

根据之前的爆料消息，AMD很有可能会在9月7日公布新一代的线程撕裂者，不久前USB-IF已经曝光了AMD为此准备的三个芯片组TRX40、TRX80和WRX80。

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关键词：AMD线程撕裂者

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