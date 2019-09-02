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熊孩子花家长近八个月工资买游戏皮肤，价值近2万元

2019-9-2 6:44:18来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月2日消息 说到熊孩子，大家一定会想到的就是“四处惹事”的小孩子，而熊孩子惹出事的同时往往也会给家长们带来财产损失。近日广东佛山就有一对夫妇遇到了这样的事情。

据报道，家住广东佛山的蒲先生几天前信用卡多了笔近2万的欠款。但据蒲先生表示，自己开通信用卡后从来没有用那张卡买过东西，怎么可能会平白无故多出一笔近2万元的欠款呢？而且蒲先生一家并不富裕，一家三口挤在一间不足10平米的房子勉强过活。经过调查后发现，原来是自家的熊孩子惹出的“事端”。自家熊孩子在暑假期间玩手机游戏时看到别人的衣服好看就用父母的手机扫了一下跳出的二维码，而“皮肤”也就顺利地出现在仓库了。

据蒲先生表示，凭自己现有的工资即使不吃不喝也得用近一年的时间才能将因为自家熊孩子所造成的损失填补上。而蒲先生第一时间联系了游戏客服希望能够进行相应的退款，但对方表示并不能确认付款方是否为未成年，而支付需要的支付密码家长也不应该告诉自家孩子。而且皮肤已到个人仓库，因此不能退款。

不过对此也有不同观点：有律师认为孩子年龄尚小，还是限制行为能力人，本身没有能力处理2万元的消费，所以游戏官方应该进行退款，“涉事”熊孩子的家长也可以根据现有法律向法院提起诉讼来保护自己的权益。

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关键词：熊孩子手游消费

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