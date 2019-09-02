联通腾讯王卡升级为超牛卡：40G全国通用+40G腾讯定向流量

IT之家9月2日消息 据IT之家网友反馈，联通腾讯大王卡升级版超牛卡开放申请了，19月租即可享受原大王卡免流等权益，还有40GB全国流量。

资费介绍：

月租19元每月

100分钟国内语音(请通过王卡助手-个人中心领取)

40G全国通用流量+40G腾讯App定向免流量

国内语音0.1元/分，短信0.1元/条

优惠说明：

卡原名腾讯大王卡，原月租19元/月，100分钟通话，40G腾讯App定向免流量。超出通用流量按日租计算1元800M/天，100G断网。

首充50可享受：

①激活赠送20元话费，相当于首月免月租，更多产品

②赠送50元话费，去王卡助手领取；

③激活当月开始每月叠加元40G流量包(激活当月72小时内到账)，赠送14个月(14个月流量包分两次赠送，一次赠送7个月)。

流量规则：

每月上网总流量达到40G后封顶，可通过于更多产品用流量剩余的可以继续使用，超出将按照1元/800M/天收取，用量达到100G后断网，次月自动恢复。

注意事项：

①必须首充50元才能享受全部优惠

②流量是每月一叠加，在流量没到前请谨慎使用

③如果欠费则不能享受流量和话费赠送权益

④同一身份证，仅限申请一张超牛卡，请确保证件真实有效，军人、黑名单用户无法办理激活