2019暑期档总票房176亿破纪录，《哪吒之魔童降世》46.8亿成票房冠军

据央视新闻报道，截至8月31日，2019年暑期档共产出票房176亿，超越2018年同期暑期档票房，创造暑期档新纪录。其中《哪吒之魔童降世》作为暑期档票房冠军，收获超46.8亿元票房，《烈火英雄》以16.3亿元排名第二，《蜘蛛侠：英雄远征》以14.1亿元排第三。

根据灯塔报告统计，今年暑期档的电影市场票房达到176.44亿元，与去年173.77亿的同期成绩相比，增长2%。今年暑期档共放映国产片101部，票房112.3亿，票房占比64%；进口片29部，票房64.1亿，票房占比36%。国产片票房占比下降了8%。

在平均票价上，今年暑期档35.32元的平均票价，高于2018年、2017年的35.01元、34.48元。观影人次上，今年暑期档观影总人次为4.99亿，略高于2018年、2017年的4.96亿、4.74亿。不过，今年暑期档的上座率只有12.5%，低于2018年、2017年的13.7%、15.3%。

今年暑期档电影市场的头部效应愈发明显，8部影片包揽了档期七成票房。

2019暑期档票房前8影片：

1、《哪吒之魔童降世》46.79亿

2、《烈火英雄》16.32亿

3、《蜘蛛侠：英雄远征》14.14亿

4、《扫毒2天地对决》12.97亿

5、《速度与激情：特别行动》11.12亿

6、《银河补习班》8.71亿

7、《狮子王》8.30亿

8、《使徒行者2：谍影行动》6.87亿