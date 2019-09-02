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因判决金额过低，VFine继续起诉papi酱旗下机构papitube

2019-9-2 9:28:57来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月2日消息 7月23日，VFine Music起诉短视频MCN机构papitube，控告后者侵犯日本知名独立音乐厂牌Lullatone录音录像制作者权。据悉，papitube旗下视频博主“Bigger研究所”在广告短视频“维密后台，奥斯卡红毯必备，美白牙齿小技巧！”中未经授权使用了Lullatone于2011年发布的原创歌曲《Walking On the Sidewalk》，相关视频全平台总播放量超过2039万，转赞评数据总计超过25万。

7月26日，VFine Music发布了《短视频博主Bigger研究所侵权音乐人Lullatone作品版权声明》（以下简称“声明”）。声明表示，关于被网友称为“音乐版视觉中国”，VFine Music认为，版权的管理和维护，这件事本身是正确并且值得坚持去做的。大家对视觉中国的诟病，是维权过程中的和解和诉讼有捆绑销售和高额赔偿。这一次VFine Music与papi酱旗下博主Bigger研究所于2019年1月开始和解谈判，7个视频侵权和解金额总和为88000元，和解无果后才会启动诉讼。

8月30日，短视频MCN机构papitube侵权案在北京互联网法院第五次开庭并作出一审判决，papitube被判侵权，赔偿原告版权方VFine Music及Lullatone经济损失4000元及合理支出3000元，共计7000元。

9月2日，据腾讯科技消息，VFine Music表示将继续上诉。VFine Music表示，本次案件具有跨国维权、短视频内容维权的取证难、价值确定难等侵权特殊性，而原有的判决被告的赔偿金额过低，无法覆盖其维权成本，也无法平衡侵权音乐所应获得的权利，因此选择上诉。

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关键词：papi短视频

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