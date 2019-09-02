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中国移动/联通/电信齐下线不限量套餐：流量不封顶，套餐外3元/GB起

2019-9-2 12:04:31来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月2日消息 据媒体报道，9月1日起，中国移动、中国电信和中国联通对不限流量套餐停止销售，不限流量套餐终于要逐步退出历史舞台了。三大运营商均使用新套餐取代不限流量套餐。

此前中国电信发布“关于调整电信畅享套餐的通知”称，从9月1日起，在全国范围内停售达量限速版畅享套餐，省内B类达量限速也须同步停售。停止的原因是“为了减少达量限速规则带给用户的困扰，并进一步满足畅享套餐用户流量不降速的需求”。

中国移动称，将推出新的普通版畅享套餐，超出套餐部分的流量进行类似阶梯式的计价方式。所谓阶梯式计价方式实际上废除不限流量。

此外，中国联通表示，计划推出畅爽冰激凌放心用版套餐产品，实际上，中国联通也已停售不限流量套餐。

中国移动称，129元及以下畅享套餐套餐外资费为0.03元/MB、5元/GB，199元及以上畅享套餐套餐外资费为0.03元/MB、3元/GB。用户当月套餐外流量消费超600元的情况下，暂停当月上网服务，下月自动开通。

中国联通称，提供更加优惠的套外资费（199元以上套餐外国内流量资费优惠为3元/GB；199元以下套餐外国内流量资费优惠为5元/GB）。此套餐新老用户均可办理。

这意味着，中国移动当月套餐外流量消费超600元封顶，而以前不限流量套餐虽然超过40G降速，但仍然免费。几十元随便用套餐结束。以后超过600元停用，下月才能再次激活。

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关键词：套餐中国移动

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