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灵魂上云，云上永生：美国作家安德鲁·卡普兰将成为首个“数字人类”

2019-9-2 14:38:52来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月2日消息 日前，美国作家安德鲁·卡普兰同意成为首个“数字人类”，利用对话AI技术和数字助理设备，他的故事将在云上永生。通过Siri等语音助手就可以与逝去的家人互动聊天。

“死亡不是真的逝去，遗忘才是永恒的消亡。”安德鲁·卡普兰谈到。他曾是一名战地记者，作为以色列军的成员参加过第三次中东战争，后来成为一名成功的企业家，再后来，成为一名多产的间谍小说家、好莱坞剧本作者。

卡普兰同意成为“AndyBot”，一个数字人，他将在云上永生数百年，甚至数千年。几十年来，美国科技公司寻求将人类从物质生命周期中解放出来，把死亡视为另一个需要“改变生命”解决方案的转型问题。通过将人一生的信息数字化，得以延续人类生命的这种方式也引起一些公司的注意。

目前，Eternime、Nectome公司都在进行相关的商业活动。其中Eternime称已有超过44000人注册将“数十亿人的记忆、想法、创作和故事”转变成他们智慧的数字化化身，并无限期地活下去。Nectome专门从事记忆保存的研究，它希望其“高科技脑防腐处理”终有一天能让我们的大脑以计算机模拟的形式复活。

而卡普兰最终选择了HereAfter公司来对自己的记忆想法进行数字化保存。卡普兰也渴望成为世界首批虚拟人类之一，部分原因是他认为，这是一种将亲密的家庭纽带延续几代人的方式。专家们说，如果科技成功地创造出高情商的数字人类，它可能会永远改变人类与电脑交互的方式，以及处理失去亲人创伤的方式。“AndyBot”可能成为世界上第一个有意义的例子，它提出了关于不朽的本质和存在本身目的的复杂哲学问题。

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关键词：意识AI人工智能人类

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