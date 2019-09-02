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国家电网充电桩爆大面积停摆？小鹏汽车：因内部程序升级

2019-9-2 16:24:48来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月2日消息 针对媒体报道的关于“小鹏汽车在国家电网充电桩爆发大面积停摆”一事，小鹏汽车回应称，据调查，因国家电网充电柱内部程序升级，涉及与国网沟通充电标准握手协议的选择，小鹏G3暂无法在部分国家电网充电桩充电。

声明指出，小鹏汽车上周共收到10例用户反馈，这一情况仅在北京地区出现，并未出现媒体报道所称的“大面积停摆”事件。

小鹏汽车表示，目前公司正积极与国家电网等相关公司沟通，以配合其进行软件迭代工作，后续将会通过OTA升级的形式优化G3充电体验。在此期间，小鹏汽车建议北京地区用户，可优先使用小鹏超级充电站或其他第三方充电椎进行充电。

以下为关于近期小鹏汽车无法使用部分国家电网充电桩的情况说明：

关于近期小鹏汽车无法使用部分国家电网充电桩的情况说明

尊敬的朋友：

近期，有媒体报道称“小鹏汽车在国家电网充电桩爆发大面积停摆”。据调查,因国家电网充电柱内部程序升级，涉及与国网沟通充电标准握手协议的选择，小鹏G3暂无法在部分国家电网充电桩充电。小鹏汽车上周共收到10例用户反馈,仅出现在北京地区，并未出现媒体报道所称的“大面积停摆”事件。

目前，小鹏汽车正积极与国家电网等相关公司沟通，以配合其进行软件迭代工作，后续将会通过OTA升级的形式优化G3充电体验。在此期间，小鹏汽车建议北京地区用户，可优先使用小鹏超级充电站或其他第三方充电椎进行充电。如遇国家电网充电桩无法正常充电的情况，请尝试更换到其他充电桩，或拨打小鹏汽车客服热线400-819-3388。

感谢各方朋友对小鹏汽车的关注和支持，我们会随时通报此事进度,确保用户体验。


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关键词：小鹏汽车小鹏电动车充电国家电网

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