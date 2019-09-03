苹果拟为Apple Watch加入睡眠追踪功能

IT之家9月3日消息 早前苹果收购了主攻睡眠监控设备和配套应用的Beddit，而后便有很多有关苹果将在Apple Watch中加入睡眠追踪功能的猜测。据外媒援引自苹果内部人士消息报道，苹果公司正准备在Apple Watch中加入睡眠跟踪功能且不需要任何额外的特殊硬件。预计这项新功能最早将会在苹果秋季新品发布会上与大家见面，有消息称苹果官方或将在发布会上发布全新的钛合金版和陶瓷版Apple Watch。

据消息人士透露，这项新功能内部代号为“Burrito”，被命名为“Time in Bed tracking”。如果用户有不止一块苹果手表，他们可以选择一块作为睡眠手表。

在用户睡着时，Apple Watch将使用多个传感器来跟踪用户的睡眠质量，其中包括人的动作，心率等数据。有关用户睡眠质量的数据将在Health应用程序和Apple Watch全新的Sleep应用程序中出现。

不过有一个问题是用户通常会在晚上为苹果Apple Watch充电。苹果官方也考虑到了这一点并开发了一项新功能，旨在可以提醒用户事先为他们的手表充电，这样他们就可以在睡着的时候佩戴Apple Watch以对自己的睡眠质量检测。

若用户在闹钟响起之前醒来并开始他们的一天，Apple Watch将自动关闭闹钟且会使用iPhone作为备份。用户还可以选择使用只震动Apple Watch的静音闹钟，新的就寝功能将在用户上床时自动启用“请勿打扰”以及睡眠跟踪功能。

目前还不清楚新的睡眠追踪功能是否会在新款Apple Watch上予以采用，一切就由苹果官方在今年的秋季新品发布会上为大家揭晓吧。