全新华为手表GT 2官方宣传照曝光：或采用鸿蒙OS

IT之家9月3日消息 有消息称华为即将发布智能手表GT系列的继任产品，也就是华为手表GT 2这对该公司来说非常成功。而近日有外媒提前放出了全新华为智能手表GT 2的官方宣传图。

据外媒Winfuture.de表示，华为Watch GT 2内部代号为“Latona”，具体型号为LTN-B19。预计华为手表GT 2将会运行鸿蒙OS,据悉该款产品目前已通过检验机构认证。

从上述官方宣传图来看，这款手表看起来华为手表GT要更薄一些，报告显示屏显示面积也略有增加，且表盘边框也缩窄了。在手表右侧有两个按钮，分别为电源键和功能键。除此之外全新华为手表GT 2在设计上似乎没有什么重大变化。

华为手表GT 2预计将内置GPS及一块445mAh电池，同时新款手表内部还将集成麦克风和扬声器以确保产品声音质量不过目前尚没有关于这款产品是否支持LTE的信息流出。值得注意的是华为手表GT 2还将内置有一个光学心率传感器并将可以搭配不同的应用程序来监控用户的健身计划和实际锻炼效果。同时此次全新华为手表GT 2将新增运动系列，或将配有常规硅胶表带和带有皮表带的“经典”款式。

不过目前有关华为手表GT 2的相关信息尚未得到官方确认，预计这款手表将于9月19日与Mate 30系列一起发布。