内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

全新入门机型OPPO A9 2020曝光：骁龙665+后置四摄

2019-9-3 6:56:56来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月3日消息 目前OPPO正将注意力放在自家Reno系列新品上，不过有消息称OPPO公司正计划推出全新的OPPO A9 2020产品，而近日也有外媒放出了即将推出的OPPO A9 2020完整的硬件参数信息。

从上述配置表可知，预计OPPO A9 2020仍将定位入门级中端智能手机。值得注意的是OPPO A9 2020将采用后置四摄方案，而其前代产品则采用的是后置双摄方案。

根据目前已泄露的信息显示，预计全新OPPO A9 2020将搭载高通骁龙665处理器并辅以8GB RAM+128GB机身存储方案，其后置四摄由48MP主摄+8MP超广角传感器+另外两枚2MP传感器，而前置方面则将采用一枚16MP前置摄像头；预计OPPO A9 2020还将配备一块5000mAh大电池及6.5英寸水滴屏，同时将出厂预装ColorOS 6.1；手机尺寸为163.1mm x 75.6mm x 9.1mm，重量为195g。

这应该是对现有的OPPO A9机型的一次巨大升级，旧款OPPO A9搭载联发科Helio P70处理器，4,020mAh电池和16MP后置双摄。除此之外目前尚未有更多关于OPPO A9 2020的相关信息。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有