全新入门机型OPPO A9 2020曝光：骁龙665+后置四摄

IT之家9月3日消息 目前OPPO正将注意力放在自家Reno系列新品上，不过有消息称OPPO公司正计划推出全新的OPPO A9 2020产品，而近日也有外媒放出了即将推出的OPPO A9 2020完整的硬件参数信息。

从上述配置表可知，预计OPPO A9 2020仍将定位入门级中端智能手机。值得注意的是OPPO A9 2020将采用后置四摄方案，而其前代产品则采用的是后置双摄方案。

根据目前已泄露的信息显示，预计全新OPPO A9 2020将搭载高通骁龙665处理器并辅以8GB RAM+128GB机身存储方案，其后置四摄由48MP主摄+8MP超广角传感器+另外两枚2MP传感器，而前置方面则将采用一枚16MP前置摄像头；预计OPPO A9 2020还将配备一块5000mAh大电池及6.5英寸水滴屏，同时将出厂预装ColorOS 6.1；手机尺寸为163.1mm x 75.6mm x 9.1mm，重量为195g。

这应该是对现有的OPPO A9机型的一次巨大升级，旧款OPPO A9搭载联发科Helio P70处理器，4,020mAh电池和16MP后置双摄。除此之外目前尚未有更多关于OPPO A9 2020的相关信息。