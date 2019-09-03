微软2019 Windows 10更新五月版18362.329正式推送，但存在高CPU使用率Bug

IT之家9月3日消息 近期，微软发布了2019 Windows 10更新五月版18362.329正式补丁更新，用户在Windows Update中点击“检查更新”按钮即可获取该KB4512941补丁更新，然后单击新的“立即下载并安装”选项，该选项已用于可选更新或功能更新。

Windows 10 KB4512941修复了破坏的Windows Sandbox、黑屏问题，以及远程桌面连接和其他几个错误Bug。但是，在安装了Windows 10 Build 18362.329更新后，一些用户遇到了严重的问题。

根据论坛和反馈中心的各种报告，许多设备可能在启动时遭遇CPU高使用率问题，从而降低了系统的整体性能。罪魁祸首似乎是微软在此版本中发布的Cortana。

Cortana（SearchUI.exe）进程正在为某些用户生成CPU使用率峰值，并且该进程在任务管理器中记录了大约30-40％的占用突破，但使用情况取决于处理器具有的核心数。

“安装KB4512941（OS Build 18362.329）后，弹出窗口的搜索结果保持空白，SearchUI.exe一直在占用用CPU和200MB内存，”有用户在微软反馈中心记录了该问题。

“任务管理器报告，Cortana的CPU使用率在35%和150 MB内存占用，至少持续一天。尽管如此，使用开始菜单旁边的搜索按钮会弹出一个对话框，即使在等待几分钟后，也不会在输入任何搜索查询时显示任何项目，”另一位用户在反馈中心抱怨CPU使用情况。

测试人员已报告该问题

值得注意的是，微软实际上在发布预览通道中对Windows Insiders进行了KB4512941测试，时间超过一周，然后再向公众发布正式版更新。

根据反馈中心的一些帖子，本周早些时候测试人员多次提交了CPU高使用率的报告，但报告似乎被忽略，因为它们没有得到足够的赞成票。

如何修复Cortana（SearchUI.exe）的高CPU使用率

一些用户声称删除注册表项会阻止“开始”菜单搜索向Bing发送本地搜索查询，从而解决CPU使用问题。

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

Reg Name: BingSearchEnabled

Reg Value: 0

如果你不想使用Windows注册表，则应考虑卸载更新。你可以按照以下步骤卸载此累积更新：

打开“设置”应用。

单击“更新和安全”选项。

在“更新和安全”界面上，单击“查看更新历史记录”选项。

在下一个屏幕界面上，单击“卸载更新”链接。

选择更新（KB4512941），然后单击“卸载”按钮。

微软尚未承认可选的2019年8月更新存在问题。