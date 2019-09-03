小米产品总监科普手机计算器全线“阵亡”原因

IT之家9月3日消息 IT之家昨日报道称，在OPPO、华为、苹果、小米等智能手机上使用自带计算器计算“10%+10%”的时候，得出的结果是0.11，而不是0.2。这一眼看起来是Bug，但最终结果是计算器处理运算符号的逻辑导致的。

魅族华海良对此的解释是，“这个话题引发了不少讨论，其实本质上并不是对或错的问题，我们只是考虑的更多，增加了人性化的算法判断。10%+10%=0.11这个是国外的使用逻辑，而国内的算数逻辑是10%+10%=0.2，所以我们针对不同地区的固件做了不同的算法判断。”

刚刚，小米产品总监@MIUI凡发文《手机计算器全线阵亡终结贴》，详细的科普了为什么计算器会出现这样的运算结果。

以下为《手机计算器全线阵亡终结贴》全文：

鉴于昨日计算器百分号引发了大型社会悬疑，10%+10%居然=0.11，这究竟是代码的扭曲还是教育的沦丧，让我替大家揭开真相。

看一些文章几百字也没把道理说太清楚。鉴于超强的归纳+化繁为简的表达=聪明才智的体现，我尝试用一句话说清运算原理。以8+10%为例，为什么=8.8而不是8.1？一起读：8元钱，加上10%的小费，一共是8.8元。

以上就是目前全球标准的计算逻辑，但还有一个大家疑惑的问题：为什么计算逻辑要这么设计？于是这变成了一个历史思考题。

最早的电子计算器并没有%，是后来加的。作为后续改进，它一定解决了计算场景中的常用痛点，而绝不是脑残。我推测很可能是西方人计算折扣、小费、利息等常见场景。

货物560元，20% OFF（打八折）多少钱？560-20%=448！

资方存入2800元，计年息6%，本息总计多少？2800+6%=2968！

是不是一下子好用到爆。But，为啥我前面加了一个“西方人的计算场景”呢？因为我觉得对于算力过剩的中国人，很少人会这么思考和输入。

货物560，砍两成就是560*0.8=448；2800，6%年息，就是2800*1.06=2968。就是这么屌！直接省去了一步（国人这么优秀我TM能怎么办）

所以百分号键解决的痛点，中国人不太用的上，也不太会这么思考（这也是为什么今天才有人无聊去试10%+10%）。但对于西方很多同志来说，这玩意真是能救命呀

最后说一下MIUI怎么想的。

其实之前我们改成过10%+10%=0.2，这也是为什么有些用户科学计算器=0.2，是残留的老版本，但后来决定还是遵循全球统一标准。

因为中国人不太会去这么用%（我们会直接输入0.1而不是10%，自带转换），所以更改行为给国内用户带来的好处很小，而一些习惯了%用法的人却会崩溃，综合考虑还是择优统一了用法。