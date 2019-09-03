徐文伟：华为全球发货20多万个5G基站

IT之家9月3日消息 在今天上午召开的第五届“华为亚太创新日”上，华为公司董事、战略研究院院长徐文伟表示，华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同，其中，28个来自欧洲，11个来自中东，6个来自亚太，4个来自美洲，1个来自非洲；发货20多万个5G基站，接近三分之二的5G基站是由华为建设的。

徐文伟还表示，随着5G的到来，达到了香农定律的极限，摩尔定律也逐步达到了极限。理论极限和工程极限都需要打破瓶颈，华为也要从创新1.0走向创新2.0，从创新到发明。这其中最重要的就是大学，华为会资助大学研究。

华为轮值董事长徐直军上个月曾表示，华为将5G市场分为三类：海湾国家、韩国、中国这类是大规模建设的市场；欧洲少数国家建100-200个基站，主要打品牌，美国、澳大利亚、新西兰也属于这类市场；还有的国家4G还没有建设好，5G还远未到来。他还表示，根据2018年底的数据显示，全球4G基站中国占一半以上，而5G基站也会是中国占全球一半以上，未来5G的发展要看中国。

据了解，第五届华为亚太创新日于9月3日在成都举办，现场全面展示创新的5G业务，包括5G VR看熊猫、5G智能公交、5G无人机、5G救援车、5G远程医疗和教育等。