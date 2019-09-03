美国两大媒体巨头CBS与Viacom宣布合并：拥有全美最大电视业务和派拉蒙电影公司

IT之家9月3日消息 今年8月中旬，美国两家媒体巨头哥伦比亚广播公司(CBS)与维亚康姆(Viacom)达成最终协议，将进行全股票合并，结束了两家公司之间持续了数年的断断续续的谈判。

这两家由雷石东(Sumner Redstone)旗下的国家娱乐公司(National Amusements)控制的媒体公司将实现重新的联合。维亚康姆在2006年被剥离出了CBS。合并后的新公司名为维亚康姆哥伦比亚广播公司(ViacomCBS Inc.），CBS股东将掌握61%股权，Viacom持39%。

这项合并将使得CBS电视网、CBS新闻网、娱乐时间电视网（Showtime Networks），能顺利结合MTV音乐频道（MTV Networks）、尼克电视台（Nickelodeon）、喜剧中央频道（Comedy Central）和派拉蒙影业（Paramount Pictures）。

合并之后，新公司旗下将拥有14万个电视集数，3600个电影所有权，每年营收预估将来到280亿美元。

新的维亚康姆哥伦比亚广播公司(ViacomCBS Inc.）市值约达300亿美元。但跟Netflix、美国广播公司（ABC）母公司迪士尼公司（Walt Disney Co.），以及国家广播公司（NBC）母公司康卡斯特公司（Comcast Corp）相比，300亿美元算小巫见大巫。Netflix、迪士尼和康卡斯特市值依序为1286亿美元，2473亿美元和2012亿美元。