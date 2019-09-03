《战争机器5》Steam开启预载，大小约56GB

IT之家9月3日消息 《战争机器5》游戏将于9月10日发售，现在已经在Steam开启了预载，大小为56GB。

据悉，不久前《战争机器5》发售前下调了售价，原价249元的标准版降至163元，原价299元的终极版降至211元。

游戏介绍：



Gears 脱胎于游戏史上最受欢迎的传奇之一，与前作相比更为宏大，内含五种刺激惊险的游戏模式，以及迄今最深刻的战役模式。全面战争即将爆发，凯特·迪亚兹脱离小队，调查她与敌人之间的关系，却发现锡拉星的真正威胁竟正是她自己。

最低配置要求：

需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit



处理器: AMD FX-6000 series | Intel i3 Skylake



内存: 8 GB RAM



显卡: AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce GTX 760 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Windows 7)



DirectX 版本: 12



网络: 宽带互联网连接



存储空间: 需要 80 GB 可用空间



声卡: DirectX compatible

推荐配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 10 64-bit



处理器: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake



内存: 8 GB RAM



显卡: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1660ti (Windows 7)



DirectX 版本: 12



网络: 宽带互联网连接



存储空间: 需要 80 GB 可用空间



声卡: DirectX compatible

Steam链接：点此访问