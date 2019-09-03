民政部：14家非法社会组织网站及社交账号被关停

IT之家9月3日消息 据中国政府网消息，日前，民政部会同网信、电信主管部门，在新浪、腾讯公司支持下，依法关停第二批14家非法社会组织的网站及其微信、微博、博客等新媒体账号。

本次关停操作为第二批，涉及14家非法社会组织，包括：中国农业科技创新发展工作委员会、中国数字信息与安全产业联盟、国际体育联盟、世界双节棍联盟、中国贵州高校传媒联盟、中国动物保护公益联盟、中华古氏文化促进会、中华慢性病防治联合会、中国国学院大健康研究院、中华爱心联盟、中国民族风服饰协会、中华关公文化传播促进会、中华国学智慧研究院深圳分院、国际瑜伽协会郑州分院。

据悉，民政部已实现实时归集各级民政部门登记的社会组织信息，截至目前，共登记社会组织83.6万个。民政部提醒道，社会公众在参与有关组织活动时，注意核查该组织的合法身份。

早在今年4月，民政部结合群众举报，对前期取缔的非法社会组织进行排查，发现部分非法网站仍在运营。依照《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》有关规定，民政部对中国太阳能热利用产业联盟、中国设计力量、世界韩氏恳亲会、国际货代联合会、中华民族文化艺术院、世界易学风水联合会、中国客家厨师协会、中国大大爱心联盟、中国市值战略研究院等9家非法社会组织网站及其开办的微信公众号、微博账号予以关停。