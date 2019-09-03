《巫师3》销量强劲，年度版Steam再打折售47元

IT之家9月3日消息 不久前，游戏开发商CD Projekt公布了2019年上半年的财务业绩，财报显示公司的财务状况受到了《巫师3：狂猎》强劲销售的影响，该游戏在2019年上半年的销量超过了去年同期。现在，《巫师3：狂猎》在结束了“限时原价”后，又开启了打折，本体38元，年度版售价47元。

游戏介绍：

《巫师：狂猎》是一款情节驱动的开放世界角色扮演游戏。本作的故事发生在一个令人目眩神迷的奇幻宇宙里，玩家做出的每一个选择都意义重大，同时也要面对影响深远的后果。在《巫师》这个广袤的开放世界中，您可以尽情探索商业都市、海盗岛屿、危险的山隘和被遗忘的洞窟。游戏特色扮演一名训练有素，收钱办事的怪物杀手。



最低配置要求：

操作系统: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) or 64-bit Windows 10



处理器: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940



内存: 6 GB RAM



显卡: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870



存储空间: 需要 35 GB 可用空间

推荐配置:



操作系统: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) or 64-bit Windows 10



处理器: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz



内存: 8 GB RAM



显卡: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290



存储空间: 需要 35 GB 可用空间

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