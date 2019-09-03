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上海首个对中国全网提供服务的根镜像服务器上线

2019-9-3 15:06:08来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月3日消息 今天，中国互联网络信息中心（CNNIC）、上海市委网信办、上海市经济信息化委、中国电信上海公司在上海举行L根服务器上海镜像节点上线发布活动。

域名系统（DNS）负责互联网域名与IP地址的转换，联结着互联网的物理基础设施和业务应用，域名根系统则是整个域名系统的核心枢纽，从2002年开始，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）联合各根服务器运行机构，在全球范围内与当地托管机构合作建设根服务器的镜像节点，目前已部署1164个根镜像。

此次落户上海的L根服务器镜像节点是2019年6月工业和信息化部批复CNNIC设立的。未来CNNIC将继续发挥“国家队”作用，积极参与全球域名体系建设，加强与国外根服务器管理机构的交流合作，加快推进根镜像服务器引进工作。

L根节点上海镜像节点部署在中国电信上海核心机房，这是上海第一个对我国全网提供服务的根镜像服务器。L根服务器上海镜像节点的上线，将进一步提升上海和华东地区的互联网基础资源设施服务水平和安全保障能力，更好地发挥上海信息通信枢纽作用，提升互联网应用的访问性能和安全性，对上海、华东地区乃至全国互联网快速、安全、稳定运行具有重要意义。

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关键词：根服务器DNS

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