巨人网络：已耗资14.37亿元回购3.87%股权

IT之家9月3日消息 巨人网络发布公告称，截至8月31日，公司累计回购股份数量占公司总股本的3.87%，最高成交价为19.88元/股，最低成交价为17.1元/股，成交总金额为14.37亿元（不含交易费用）。

公告称，自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量742万股（2019年8月5日至2019年8月9日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月30日）前五个交易日公司股份成交量之和2973万股的25%，即743.14万股。