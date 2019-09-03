多位女明星不雅换脸视频被公开售卖，AI换脸产业链隐患重重

IT之家9月3日消息 据中新经纬报道，目前在网络平台上，售卖明星换脸的淫秽视频、提供视频定制换脸服务、教授换脸技术等已经成为一门生意。

报道称，9月2日下午，在某头部二手交易平台上，搜索“换脸”时，可以检索到“爱换脸，全网最全、价格最低”“换脸合集可试看”等卖家打出的信息。与两位商家沟通后发现，他们在平台上所售的实为明星换脸的不雅视频。

有卖家称，他手里有45位女明星的上百部AI换脸视频资源可以出售：“网盘发货，在线观看，打包价49元。担心不像可以免费试看，当红一线（明星）的内容更好点，三四线（明星）的内容一般。”另一位卖家也称，可以打包出售40多位女明星上百部AI换脸视频，价格为75元，可以免费试看，网盘发货。

此外，在其他一些电商平台上，还有卖家表示，可以提供视频定制换脸产品，卖家表示，“提供被换脸人的五到十张照片和视频素材，收费是10元一分钟，五分钟起做，一到两个小时出货，如果视频比较长，还可以便宜。”

此外，在一些与“AI换脸”相关的QQ群内，还有一些卖家称可以传授AI换脸技术。据了解，“学习”AI换脸技术的学费约在500元上下，最快四五个小时就能学会。

律师指出，制作、售卖AI换脸不雅视频已构成传播淫秽物品牟利罪，同时涉嫌侵犯他人肖像权和名誉权。此外，律师还提醒，被换脸的视频有可能被用于诈骗或敲诈，造成更大的危害，应引起全社会重视。