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00后制作销售《和平精英》游戏外挂，被警方抓获

2019-9-3 18:05:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月3日消息 据澎湃新闻报道，湖北襄阳市保康县公安局近日远赴黑龙江、湖南、广东、河北、浙江等地，抓获开发制作和持有游戏《和平精英》外挂的犯罪嫌疑人3名，以及游戏外挂的代理销售人员6名。目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统工具罪被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

据保康县警方介绍，3款外挂的主要开发人员和持有人均为“00”后，其中两名还是学生。警方介绍，湖南男子陈某，高中辍学，今年4月份，他自己编译了一款能在《和平精英》游戏中实现自动瞄准等多个功能的外挂程序，取名SK2。4月中旬，陈某找到有销售外挂经验的游戏好友“九哥”魏某商量，“九哥”作为一级代理商对外销售，陈某以每张卡密1元的价格批发给九哥（1天使用费用），“九哥”以每张卡密获利0.5元至0.7元批发给下线。

据悉，陈某开发外挂程序功能齐全，而且每四五天更新一次，程序运行非常稳定，最高峰时一天七八千人在线使用，卡密价格高达15元/日。除了SK2，陈某还开发了一款该游戏的外挂程序“炸弹”，发布到网上供游戏玩家免费试用，还未来得及收费。

此外，学生王某开发了名为“毒蛇”的外挂程序，由一级代理何某负责销售。赵某在网上购买《和平精英》“除草“外挂程序，取名为“马日地”，之后将外挂程序出售给魏某、周某、张某等人，魏某、周某、张某再通过聊天群、卡盟出售给玩家。

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关键词：外挂

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