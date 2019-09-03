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彭博：三星计划明年初推出第二款折叠屏手机，采用打孔相机

2019-9-3 18:23:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月3日消息 据彭博社报道，三星电子公司准备在明年初推出其第二款可折叠手机，这款手机可折叠成一个小巧的正方形。

报道称，据熟悉该产品开发的人士透露，三星正在开发一款内屏为6.7英寸的设备，可以像翻盖一样向内折叠，折叠后会呈便携的正方形。上述人士表示，三星正努力将其打造的比今年的Galaxy Fold更实惠、更薄。然而，一位知情人士表示，该折叠屏手机的推出可能取决于Fold上市后的表现。

报道还称，三星正在与美国设计师Thom Browne合作打造这款可折叠手机，努力吸引更广泛的消费者，包括那些对时尚，地位和奢侈品更感兴趣的消费者，而不是设备的技术规格。对于数码迷来说，该公司将通过尖端的显示技术以及翻盖手机外形来吸引消费者。

据一位熟悉该设备的人士透露，这款新款可折叠手机将在内屏顶部设置一个打孔自拍相机，就像最近发布的三星Galaxy Note 10一样。外面将有两个摄像头，当手机打开时面向后方，当被翻转关闭时面向前方。

三星正在测试使用超薄玻璃（UTG）保护其下代可折叠手机的内屏，其尺寸仅为传统上用于保护智能手机显示器的玻璃厚度的3%。与此同时，该公司希望确保其可折叠设备的耐用性，避免重蹈Galaxy Fold的覆辙。

彭博社称，明年6.7英寸折叠手机的一个主要优势在于，在打开时的形状基本上与目前智能手机的形状相同：因此能在原生状态下运行Android手机应用，Galaxy Fold打开后偏向正方形，因此它要求定制或调整应用程序以最好地利用其全尺寸。

三星拒绝评论未公布的产品的开发情况。

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关键词：折叠屏手机三星

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