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AMD “雷诺瓦” APU更多爆料：搭载Vega核显，支持[email protected]

2019-9-3 18:23:51来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月3日消息 不久前IT之家报道了AMD 新一代APU“雷诺瓦” 将支持LPDDR4X 4266高频内存，现在外媒TPU又带来了新的消息，“雷诺瓦” APU将会搭载Vega核显，新的显示控制器将支持[email protected]

据介绍，AMD下一代雷诺瓦 APU将取代12nm工艺的毕加索APU，成为AMD真正的下一代集成图形解决方案芯片。目前还不清楚，该芯片是基于单片芯片，还是由7纳米“Zen 2”Die 和带有iGPU的I/O控制器Die组成的多芯片产品。

TPU表示，他们现在可以确认的是，这款APU的核显将基于旧的“Vega”图形架构，处理器的内存控制器将支持最新的LPDDR4X 4266标准。相比之下，英特尔的“Ice Lake-U”芯片支持LPDDX4X 3733。

泄露的代码显示Vega核显的显示控制器升级到了新的DCN 2.1，支持高达8K的分辨率，单线缆可支持[email protected]以及[email protected]。多媒体引擎也更新到VCN 2.1标准，并为一些较新的视频格式提供硬件加速解码。

预计雷瓦诺APU将在2020年国际消费电子展(CES)上揭晓。

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关键词：AMDAPU

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