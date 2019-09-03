荣耀智慧屏：“30天不爽就退”服务再延长一个月

IT之家9月3日消息 今天荣耀官方宣布，荣耀智慧屏“30天不爽就退”服务广受好评，官方决定再延长一个月，9月30日前皆可享受。

据悉，荣耀智慧屏系列已于8月22日早上10:08现货开售，售价3799元起。当时官方宣布，8月31日前购买荣耀智慧屏的用户，将享受30天不爽就退、整机三年包修、免费上门安装调试服务。现在官方再次加码，时间再延长一个月，9月30日前皆可享受。

荣耀智慧屏系列搭载55英寸4K UHD超清大屏，拥有87%NTSC广色域、400nit高感光技术及178度广视角，支持MEMC、HDR、SR等优势算法全方位提升画质，并且为用户提供8种均获得德国TüV莱茵低蓝光护眼认证的色彩模式。其中，荣耀智慧屏PRO还搭载6×10W的越级音箱配置。

作为华为智慧屏战略的首发产品，荣耀智慧屏系列除搭载自研的鸿蒙OS，还拥有海思鸿鹄818智慧芯片、摄像头独立NPU芯片、旗舰手机级的WiFi芯片。除了性能优势，荣耀智慧屏PRO还首创系统级视频通话功能，支持用户一键快速发起视频通话，并能实现多屏无缝切换。

荣耀智慧屏售价3799元，而荣耀智慧屏PRO售价4799元。官方还支持“30天不爽就退”、三年超长整机包修时间及免费安装和调试服务。