内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>智能家电

荣耀智慧屏：“30天不爽就退”服务再延长一个月

2019-9-3 19:34:27来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月3日消息 今天荣耀官方宣布，荣耀智慧屏“30天不爽就退”服务广受好评，官方决定再延长一个月，9月30日前皆可享受。

据悉，荣耀智慧屏系列已于8月22日早上10:08现货开售，售价3799元起。当时官方宣布，8月31日前购买荣耀智慧屏的用户，将享受30天不爽就退、整机三年包修、免费上门安装调试服务。现在官方再次加码，时间再延长一个月，9月30日前皆可享受。

荣耀智慧屏系列搭载55英寸4K UHD超清大屏，拥有87%NTSC广色域、400nit高感光技术及178度广视角，支持MEMC、HDR、SR等优势算法全方位提升画质，并且为用户提供8种均获得德国TüV莱茵低蓝光护眼认证的色彩模式。其中，荣耀智慧屏PRO还搭载6×10W的越级音箱配置。

作为华为智慧屏战略的首发产品，荣耀智慧屏系列除搭载自研的鸿蒙OS，还拥有海思鸿鹄818智慧芯片、摄像头独立NPU芯片、旗舰手机级的WiFi芯片。除了性能优势，荣耀智慧屏PRO还首创系统级视频通话功能，支持用户一键快速发起视频通话，并能实现多屏无缝切换。

荣耀智慧屏售价3799元，而荣耀智慧屏PRO售价4799元。官方还支持“30天不爽就退”、三年超长整机包修时间及免费安装和调试服务。

京东荣耀智慧屏 55英寸3799元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀智慧屏

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有