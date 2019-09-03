阿童木回归！新动画《GO！GO！阿童木》公布

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家9月3日消息 日前，经典动漫阿童木将回归，官方宣布新片定名《GO！GO！阿童木》。该片将于10月开播，主题不再是对抗邪恶打打杀杀，而是保护地球环境，面向低幼年儿童层。
新动画《GO！GO！阿童木》讲的是更加萌幼化的阿童木故事，本作将以目前越发严峻的地球环境问题为主题，主要面向低幼年儿童开播。
《GO！GO！阿童木》预计10月3日起开播，著名声优朴ロ美将为新版阿童木配音。今天最新角色形象设定图放出，看上去明显更加萌。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有