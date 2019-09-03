阿童木回归！新动画《GO！GO！阿童木》公布

IT之家9月3日消息 日前，经典动漫阿童木将回归，官方宣布新片定名《GO！GO！阿童木》。该片将于10月开播，主题不再是对抗邪恶打打杀杀，而是保护地球环境，面向低幼年儿童层。

新动画《GO！GO！阿童木》讲的是更加萌幼化的阿童木故事，本作将以目前越发严峻的地球环境问题为主题，主要面向低幼年儿童开播。

《GO！GO！阿童木》预计10月3日起开播，著名声优朴ロ美将为新版阿童木配音。今天最新角色形象设定图放出，看上去明显更加萌。