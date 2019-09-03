4800万像素遇上麒麟810的AI会有怎么的新体验？荣耀20s评测

每年的9月都是一阵新机热，各大厂的新品发布会都挤在了一起。今年荣耀更是要一连发布多款新品。IT之家也是提前拿到了荣耀20s 6GB+128GB版本。经几天的使用，天天做视频的正正也破天荒的写了篇图文评测，如果大家有哪些疑问是评测中没有写到的，欢迎大家在评论中留言。

|外观

荣耀20s拥有■蝶羽蓝、□蝶羽白、■蝶羽黑三款配色，而IT之家收到的则是其中蓝色版本。机如其名，细看玻璃下面的确有许多类似鳞翅的纹理，在光线的照射下会有和蝴蝶一样的对称光效。配合由蓝到绿的机身渐变，显得十分灵动。

荣耀20s的后置三摄竖直排列在机身左上角，每颗摄像头的外围都有金属光泽的同心圆纹路。摄像头旁边则是醒目的48MP和「AI VISION」标识，值得注意的是，官方送的清水保护套还特意给AI的标识开了个洞。也明示了4800万像素的AI拍照是荣耀20s重要卖点之一。

荣耀20s正面搭载了一块6.26英寸的「魅眼屏」，“魅眼”的开孔大小和之前荣耀20系列的部分机型手机保持一致，直径只有4.5mm。听筒开孔融合在了塑料屏幕支架之中，与传统的微缝听筒相比更不容易积灰。

荣耀这次依旧将20s的指纹识别和电源键集成在了一起，实测解锁的速度非常快，也就在0.2s左右。并且长按电源键还可呼出智能生命体「YOYO」，方便对荣耀20s发出语音指令。

|屏幕

荣耀20s正面的这块6.26英寸的「魅眼屏」采用LCD材质，分辨率为2340×1080，像素密度为409。屏幕显示效果清晰细腻，配合Magic UI 2.1简洁的界面观感十分舒适。

屏幕色彩方面，色彩容积最高的「鲜艳模式」覆盖100%的sRGB、88%的Adobe RGB。色准上「标准模式」和「鲜艳模式」的平均Delta E分别为1.57和2.18。在现阶段的LCD屏手机中属于还不错的水准。

|拍照/摄像

荣耀20s后置的三颗摄像头分别为：800万像素广角+4800万像素f/1.8光圈主摄像头+200万像素微距摄像头。

其中4800万像素的主摄，可以直出4800万像素照片，不过实际观感一般。开启4800万像素AI超清后，需要像夜景功能一样手持4秒。但得到的照片在画面细节方面确实要比1200万像素的照片好很多。

主摄 2X

主摄 1X

广角

夜景的表现上，荣耀20s上这颗4800万像素的主摄还不错。其中夜景模式对于画面亮度、锐度、纯净度的提升很大，并且是环境越暗提升越明显。不过随之而来的问题是画面中一但出现运动的物体就容易形成拖影，这种环境下普通模式拍出来的照片观感可能会更好。

由于2X变焦依旧是主摄像头进行成像，理所当然的2X变焦下也是支持夜景模式的，可能是此时并非四合一像素输出照片，画面的亮度要比1X下稍暗一些，细节上也不如1X多。如果夜间有2X变焦的需求，没准直接拍张1X的再裁切效果更佳。

其实这次拍样张本打算去外地旅客来青岛不是特别值得去的「劈柴院」，结果「劈柴院」才10点就关门了。于是正正一路神游到了栈桥，又恰好赶上退潮。看到岸边礁石浅坑中可爱的小螃蟹，果断来了张微距（SUNWAY FL-96卡片灯补光）。从图中可以看出200万像素的微距镜头和主摄的成像还是有很大差距的，无论是色彩（偏绿）还是细节都要弱很多。

微距模式

不过微距镜头的最近对焦距离要比主摄近很多，某些场景这颗超微距镜头能拍到主摄拍不到的画面。

荣耀20s的相机除了微距还有很多特别的玩法，比如说功能强大的专业模式。正正因为随手带了「八抓鱼」三脚架，就顺手用荣耀20s拍了张30秒的长曝光。

回看这张照片正正着实兴奋了一把，虽然需要三脚架、还得长曝光，拍着很麻烦。但手机能拍出这种素质的照片，真的让我很意外。

首先这张照片的画面细节非常丰富，无论是近处的礁石还是远处的建筑，轮廓都非常清晰。其次是照片有些“胶片感”，从直方图能看得出画面几乎没有大面积“死黑”，色彩层次过渡自然，彩色噪点极少。唯一一个小遗憾是镜头玻璃反光稍微有点严重，好在后期很容易祛除。

荣耀20的AI VISION对于颜色的还原和修正很讨好眼球，右侧是正正同时用佳能 EOS M50 + 15-45mm的套机镜头拍摄同样30s长曝光照片（ISO100,f/3.5弱鸡镜头光圈就这么大），虽然开启了自动白平衡，但其漂的比藤原拓海还厉害。相比之下同样是自动白平衡的荣耀20s就要好很多。并且大家应该能隐约感觉到AI对天空部分做了算法优化，毕竟午夜12点的天空是没有这么蓝的。

所以我觉得有了AI最大的好处是，能用最“傻瓜”的方式拍出观感尚可的照片。当然如果你是个摄影爱好者，想要真的提升自己的拍照水准，你可能需要一台相对专业相机。不过对于大多数的普通人来说，拥有一部像荣耀20s一样，AI算力强、算法优秀的智能手机就足够了。

荣耀20s前置配备了一颗3200万像素的摄像头，同样支持像素四合一技术和AIS防抖。在夜间光线很暗的情况下能捕捉更多的面部细节，也能大大降低糊片率。

总的来说，荣耀20s配备的这颗4800万像素的主镜头素质一般，但算法很棒。特别是可调参数素的专业模式下，可玩度非常高。视频方面略弱，最高录制规格仅1080P/30FPS，算是勉强够用的水准。

|性能/游戏

荣耀20s搭载麒麟810移动平台，采用2×[email protected]+6×[email protected]的八核心架构，GPU部分为[email protected]，NPU部分则是华为自研的达芬奇架构。这颗芯片之前大家多少都有些了解，优秀的芯片设计配合7nm的制程工艺，使其无论在性能上还是在能效比上表现都十分出色。

由于我们是提前拿到的工程机，经测试现阶段还不能安装安兔兔、GeekBench 4等跑分软件。IT之家常用的跑分软件仅支持3DMark和AndroBench，经测试3DMark OpenGL跑分：2463、Vulkan跑分：2506，属于麒麟810的正常水准。AndroBench顺序读取：799MB/s、顺序写入：391MB/s，从分数上看应该是双通道的UFS2.1。

实际游戏表现：「王者荣耀」最高画质全程60FPS满帧率运行，并且帧率的波动很小。麒麟810应对这种国民级的手游还是十分轻松的。

并且玩「王者荣耀」整部手机的发热控制的也很棒，游戏30分钟后手机正面最高温度：35.2°C，背面最高温度：33.8°C。手掌能感知到微微热，对游戏体验影响不大。

「跑跑卡丁车」依旧是60FPS满帧率运行。正正之前测过很多部手机，个人感觉可能是「跑跑卡丁车」这款游戏对手机配置要求不高、单局时间短、每场游戏间隔时间长。所以很难体现手机性能持续能力，以后可能会考虑取消这款游戏的性能测试。

「和平精英」尚未开放HDR高清和超高清，最高画质只能选到高清（720P），帧率最高也只能设置到30FPS。实测依旧是满帧率运行，其实小编觉得以麒麟810的性能，「和平精英」完全可以支持更高的帧率。至于目前为什么没有开放，正正猜测有可能是游戏厂商还未对未上市的手机做优化，具体原因尚不得知。

|续航/充电

荣耀20s内置3750mAh电池，测试环境为：

•电池初始电量100%；

•屏幕亮度50%；

•音量50%；

•移动数据网络开启；

•WiFi开启，并链接到5G频段；

•蓝牙和定位服务开启。

荣耀20s随机标配的充电头规格为20W，实测息屏状态下从0开始充电：

•15分钟充18%；

•30分钟充35%；

•1小时充72%；

•1.5小时充满。

|配置表：

|总结：

荣耀20s用上了7nm制程工艺的麒麟810处理器和双通道的UFS2.1闪存，轻松应对主流游戏。4800万像素的主摄配合3200万像素支持夜景的前置，拍照也能满足日常使用。3750mAh的电池虽说有点小，但有20W快充也还不错。总的来说算是一部配置均衡的手机，可荣耀20s给我印象最深的不是性价比，而是在AI拍照算法上的更多可能。

从寒武纪到达芬奇，强劲的NPU一直是麒麟芯片的优势。可总有人在问：“NPU有什么用？”，“AI有什么用？”。其实无论是华为还是荣耀在宣传中都没有过多的强调AI的技术原理，而是告诉大家AI很好用，能带来全新的使用体验。这种将技术藏于体验，让用户直接享受科技带来的便利，而不用去考虑的其本身问题的产品也许才是我们最需要的。