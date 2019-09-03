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二氧化碳浓度创新高，诺奖得主：全球变暖恐不再受人类控制

2019-9-3 21:14:58来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月3日消息 日前，诺奖得主、联合国政府间气候变化专门委员会报告主笔Kevin Trenberth表示：没有迹象表明全球变暖在人类掌控中。要达巴黎协定全球升温2°C目标，各国减排需增至原来三倍。

报告中显示，300万年前地球二氧化碳浓度达300ppm时，温度比如今高2-3°C，海平面高出15-25米；而去年全球二氧化碳浓度已超410ppm，史无前例。

目前全球减排成效并不乐观，温室气体是导致全球变暖的重要原因，而飞机、汽车、工业排放、畜牧业等加剧了温室气体的排放。尽管各国在2015年已经签订巴黎协定以限制温室气体排放，但是实际效果并不理想。

《巴黎协定》规定在本世纪末前，全球相对于工业化前水平升温不超过2℃，并向1.5℃的目标努力。但最近两三年全球二氧化碳浓度已经达到史无前例的水平。这比工业化前基线高出40%，并且浓度也是稳定上升，并没有减缓的迹象。每年大概上升2至3ppm。

据联合国环境署《2018年排放差距报告》数据，2017年全球温室气体总排放量创新高，达到535亿吨二氧化碳当量，且尚无“临界点”迹象（排放量从增到减的转换临界点）。

据世界气象组织数据，2018年全球二氧化碳排放量较2017年增长2.7%，报告显示现有国家自主贡献减排量最多能在2030年降低60亿吨二氧化碳当量温室气体排放。而到2030年，全球57个国家有望达到排放峰值，这些国家占全球温室气体排放量的60%。因此，没有迹象表明全球变暖在人类掌控中。

如果我们能将在本世纪末前将全球气温升幅控制在2℃内，这需要各国减排量达到原来的三倍，而控制在1.5℃，则要五倍的努力。否则本世纪末全球升温可达3℃。

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关键词：全球变暖温度

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