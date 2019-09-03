内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

深圳：开车过程中操作手机罚款300元

2019-9-3 21:40:07来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月3日消息 据深圳发布消息，深圳市人大常委会关于修改《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》的决定近日表决通过，并于11月1日起正式实施。根据修改决定，酒后驾驶电动自行车也属违法行为，最低罚款五百元。

此外，为了强化对电动自行车的管理，修改决定增加规定：驾驶电动自行车不按交通信号、标识规定通行或者逆行的，处300元罚款。为从源头上加强对电动自行车的管理，修改决定强化了使用电动自行车较多的送餐、快递等企业的管理责任，对于相关企业员工发生交通违法行为达到一定程度的，录入信用征信系统、向社会进行公布相关信息，促进企业自我管理、自我教育、自我约束。

此外，乘客不系安全带司机不“背锅”。乘客拒绝系安全带，受罚的却只是司机，这项规定一直存在较大争议。修改决定对上述规定作出修改，机动车行驶时机动车驾驶人和乘车人应当按规定使用安全带。驾驶人不按规定使用安全带的，对驾驶人处200元罚款；乘车人不按规定使用安全带的，对乘车人处以200元罚款。

现行交通处罚条例规定，开车打电话要处三百元罚款，但对于开车过程中发短信、刷微信等行为还缺乏处罚依据。此次修法补充规定：驾驶过程中，有手动操作移动电话、移动电子设备或者有其他妨碍安全驾驶行为的，处300元罚款。在机动车道内踩着滑板、电动平衡车、旱冰鞋“飞驰”，这种看似“拉风”的行为也被视为违法，处100元罚款。违反规定进入高速公路、城市快速干道的，处200元罚款。

另外，修改决定将违规使用远光灯的处罚额度由300元提高至500元。修改决定规定，行经无交通信号灯控制的人行横道，未减速行驶或者遇行人正通过时未停车避让的，处以500元罚款。转弯车不让直行车违法行为的处罚额度，由300元提高至500元。变道不打灯，一次连续变更多条车道，这种危险的驾驶行为也将处以500元罚款。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：交通安全

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有