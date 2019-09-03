兰博基尼发布品牌史上第一款混动超跑Sian：2.8s破百，售价2584万元

IT之家9月3日消息 兰博基尼刚刚发布品牌史上第一款混动超跑Sian，也是有史以来最快，最强大的兰博基尼，0-100km/h小于2.8s，限量63台已售罄。

据悉，Sian为博洛尼亚方言中的“闪电”，兰博基尼Sian搭载6.5升V12自然吸气发动机与48V微混系统。汽油机功率785马力，电机功率34马力，综合输出819马力，是史上功率最大的兰博基尼车型。传动系统匹配七速自动变速箱，该变速箱具有自适应换挡特性根据驱动模式。它和电子控制的四轮驱动系统配合使用，该四驱系统带有后机械自锁差速器。

据悉，兰博基尼Sian采用了超级电容器技术，与标准电池相比，超级电容器的主要优点是能够存储高达100倍的能量，能够更快地接收和输送电荷，并能够承受更多的充电和放电循环。简而言之，比锂离子电池更轻，能量更密集。

兰博基尼Sian的输出功率比SVJ强，但0到62英里/小时（0-100公里/小时）的加速时间是相同的，仅需2.8秒，最高电子限速为217英里/小时（350公里/小时）。由于超级电容器在充电和放电方面比传统电池更好，因此每次车辆制动时，Siån的储能系统都会充满电，而不是逐渐充电。然后它可以直接用作高达130 km / h的扭矩提升，并在换档之间填充扭矩真空，以实现更快速的换档。

售价方面官方还未正式公布，不过据悉兰博基尼Sian价格高达360万美元（约合2584万人民币），63辆已经全部售出。下周，兰博基尼Sian将在2019法兰克福车展(Frankfurt Motor Show)举行公开亮相。