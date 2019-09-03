苹果为什么不开发小屏iPhone？原因当然是经济学

北京时间9月3日晚间消息，美国知名财经网站MarketWatch今日发表文章称，尽管不少苹果粉丝都期待苹果公司能推出一款小屏幕iPhone，如iPhone SE2，但到目前为止，苹果似乎还没有这样的计划。

去年，苹果停止了iPhone SE的生产，iPhone SE也开始成为收藏家的藏品。iPhone SE采用的是4英寸屏幕，相比之下，iPhone XS配备了5.8英寸屏幕，iPhone XR为6.1英寸，而XS Max则是达到了惊人的6.5英寸。

在eBay上，iPhone SE的价格约为250美元，尽管已是四年前的产品，而且使用的是2015年推出的芯片。

对于苹果的粉丝而言，在这个大屏手机大行其道的年代，他们一直在期待一款小屏手机的回归。

调研公司Forrester Research技术专家弗兰克·吉列特（Frank Gillett）称，仍有一群核心的智能手机用户想要一部小屏幕手机。他说，调查发现，大约有15%的人想要一款屏幕不超过5英寸的智能手机。

吉列特还称，他尚未听到任何关于更小尺寸iPhone即将上市的消息。而且，他对此也没抱太大希望。原因呢？当然是经济学了。

吉列特说，如果15%的人说他们想要一部小屏手机，那么可能只有10%左右的人真正会去购买。由于人们现在通常每三年更换一次手机，潜在市场的实际规模对苹果而言可能还不够大。

而且，新一代小屏iPhone要采用流行的全面屏设计，需要苹果从头开始设计。吉列特说：“苹果将不得不审核所有的工程和设计成本，并建立一条单独的制造供应链。因此，他们不太可能会去做。“

吉列特还称，相比之下，当初的iPhone SE基本上是塞进旧的iPhone 5机架中，只不过使用了一些较新的零部件。

此外，对于苹果而言，也不希望其高端客户去购买一款更小、更便宜的手机。因为你的手机越大，就越有可能为更多的媒体订阅付费。