阿里副总裁：女性适合来定义美和好，阿里设计师50%是女性

IT之家9月4日消息 近日，阿里副总裁、阿里人工智能实验室负责人陈丽娟在接受采访时表示，人工智能大部分都是女性身份，男性的表达可能会比较有命令式。女性适合来定义美和好，阿里设计师50%是女性，品质保障岗位女性占比也接近50%。

陈丽娟指出，人工智能大部分都是女性身份，“无论是苹果的Siri还是亚马逊的Alexa，还是我们天猫精灵，都是女性。为什么呢？因为女性本身比较有包容力，比较和善的。男性的表达可能会比较有命令式，这是我觉得在体感上面，对于女性带来的优势，我们整个女性占比在集团里面，在科技里面可能是13%，但是其实今天互联网的整个女性比例已经很高了，有45%。工程师事实上适合定义强和大，女性是适合定义美和好的，有个数字大家可以参考一下，我们的设计师50%是女性，设计师用来定义美的，然后我们的质量保障、品质保障的岗位女性占比也差不多达到50%的样子。大家其实可以看到，在分工上面，男性有男性的优势，女性有女性的优势。”

此前马云也曾表示，“我希望推动性别平等。我发现在阿里巴巴，女性在技术人员占比只有13%，但是有51%的设计师都是女性。我们的天猫精灵，代码是男人写的，但设计主要是女性”，马云说，机器人的世界，决定美决定好的标准，依然是女人，女性参与产品设计，世界将更加美好。

他认为，把事情做到，靠男性；把事情做好，靠女性；把事情做妙，要男女一起干！“男人不管多厉害，离开了女人，啥都不是！我希望下辈子能够做个好女人”，马云总结道。