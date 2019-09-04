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央视新闻：联邦快递顶风作案自毁招牌

2019-9-4 7:42:35来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月4日消息 2019年5月19日和20日从东京发往华为公司中国地址的两个包裹，于5月23日抵达了美国田纳西州孟菲斯市。5月17日从河内发出的两个包裹，在5月21日抵达香港和新加坡的联邦快递配送站后，因“交货异常”而被滞留。6月24日，联邦快递公司在官网发布公告称，已向哥伦比亚地区的美国地区法院提起诉讼，要求禁止美国商务部对联邦快递执行“出口管理条例（EAR）”中的禁令。

8月18日，福建省福州市公安局晋安分局通报称，该局近期接到报警，福建某运动用品公司收到由美国联邦快递公司承运的一美国客户寄出的快递包裹，内有枪支。福州警方已将枪支暂扣，并开展立案调查。当日晚间，央视新闻发布锐评，称“如果联邦快递一定要抢着喝“头啖汤”，我们帮你！”

9月3日，新华社报道称，联邦快递（中国）有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具，涉案物品已被我国有关部门暂扣，相关调查正在进行之中。

昨日晚间，央视新闻自“头啖汤”锐评后再发评论称，作为美国快递业巨头，联邦快递从对涉华为公司多个快件做手脚，到涉嫌非法从美国承运枪支进入中国，再到涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具，一系列违法行为无异于自毁招牌，自弃商业信用。中国快递市场潜力巨大，欢迎外资企业开拓发展，分享机遇，但前提是必须遵守法律、合规经营。任何在华企业和个人都没有法外之权。

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关键词：联邦快递

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