微软承认Windows 10系统18362.329存在高CPU使用率Bug

IT之家9月4日消息 近期，微软发布了2019 Windows 10更新五月版18362.329正式补丁更新，用户在Windows Update中点击“检查更新”按钮即可获取该KB4512941补丁更新，然后单击新的“立即下载并安装”选项，该选项已用于可选更新或功能更新。

根据论坛和反馈中心的各种报告，许多设备可能在启动时遭遇CPU高使用率问题，从而降低了系统的整体性能。罪魁祸首似乎是微软在此版本中发布的Cortana。

Cortana（SearchUI.exe）进程正在为某些用户生成CPU使用率峰值，并且该进程在任务管理器中记录了大约30-40％的占用突破，但使用情况取决于处理器具有的核心数。

微软已经承认Windows 10系统18362.329存在高CPU使用率Bug。

预计下一次Windows 10累积更新将于9月10日开始推出，微软很可能会捆绑修复CPU高使用率问题。

微软指出，高CPU使用率峰值与SearchUI.exe有关。

“我们目前正在调查用户在8月30日安装可选更新后，报告与SeachUI.EXE相关的高CPU使用率的问题（KB4512941）。我们将在即将发布的版本中提供更新。”

微软尚未透露遇到性能问题的设备数量，但该问题仅影响Windows 10版本1903，并且没有其他Windows 10版本受到影响。

重新启动PC似乎无法解决性能问题。如果你在启动到桌面后遇到高CPU使用率问题，则应考虑卸载更新补丁，或者也可以等待正式的解决方法。

如何修复Cortana（SearchUI.exe）的高CPU使用率

一些用户声称删除注册表项会阻止“开始”菜单搜索向Bing发送本地搜索查询，从而解决CPU使用问题。

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

Reg Name: BingSearchEnabled

Reg Value: 0

如果你不想使用Windows注册表，则应考虑卸载更新。你可以按照以下步骤卸载此累积更新：