疯狂暗示小米MIX 4，雷军突然上手把玩小米MIX 2S：陶瓷机身还是非常漂亮

不得不说小米MIX 4就快要来了，此前有消息称，小米MIX 4和MIUI 11将在9月24日发布。

今天上午小米CEO雷军在微博上突然晒出一张小米MIX 2S照片，并表示，“把我的 MIX2S 拿出来把玩一下，陶瓷机身还是非常漂亮！”网友认为这是在疯狂暗示小米MIX 4要来了。

2018年3月份小米MIX 2S发布，后置双摄采用1200万像素广角+ 1200万像素长焦的组合，支持2倍光学变焦+人像模式+光学防抖，主摄用的是索尼IMX 363传感器，拥有1.4μm大像素，支持Dual PD全像素双核对焦，号称暗光下对焦又快又准。另外相机还支持硬件多帧降噪，进一步提升画质。

性能方面，小米MIX 2S搭载了骁龙845处理器，主频最高2.8GHz，功耗相较前代降低了30%，储存方案支持8GB RAM+256GB存储。此外，小米MIX 2S还支持多功能NFC、ARCore、无线充电等。

在小米MIX 4方面，根据先前曝光的信息显示，预计小米MIX 4智能手机将首度搭载10800万像素的摄像头，这或将是第一款搭载三星全新光学传感器的小米手机产品。而据最新信息显示，小米还有另外四款采用10800万像素摄像头的智能手机正准备发布。在近期的XDA论坛上，他们的代号已经被公布：分别是Tucana，Draco，Umi和Cmi。

小米MIX 4的后置摄像头方案或将采用以下配置：108MP + 16MP超广角镜头+ 12MP潜望式镜头。同时预计小米MIX 4还将有4G版和5G版两个版本，其最大内存将达到12 GB，出厂预装MIUI 11系统并支持反向充电，处理器方面搭载高通骁龙855+，不过也有消息称小米MIX 4还有一款搭载骁龙855处理器的版本。