路透社：三星Galaxy Fold本周五在韩国开售，售价约1980美元

IT之家9月4日消息 据路透社消息，三星电子消息人士周三表示，三星电子首款可折叠智能手机Galaxy Fold将于本周五（9月6日）在韩国开售，这与之前的爆料消息相一致。售价方面，韩国一家运营商消息人士告诉路透社，三星Galaxy Fold的售价大约是240万韩元，约1980美元。由于涉及到敏感信息，该消息人士表示不便透露身份。至于发货时间，gsmarena报道称，将于9月11日开始发货。

三星Galaxy Fold拥有两块显示屏，采用左右翻折式设计，其中小屏尺寸为4.6英寸AMOLED屏，屏幕纵横比为21:9，主屏幕尺寸为7.3英寸，屏幕纵横比为4.2:3，可以当成一个小平板使用。此外，该机背面采用3D曲面玻璃材质，有量子黑、夜雾银、仙踪绿、星际蓝四种颜色可选。

配置方面，该机将搭载高通骁龙855旗舰平台，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储，前置1000万+800万双摄像头，光圈分别是F/2.2和F/1.9，后置1600万超广角镜头（光圈为F/2.2）+1200万广角镜头（支持OIS光学防抖）+1200万长焦镜头，支持OIS光学防抖。电池容量为4380mAh，支持侧面指纹识别。