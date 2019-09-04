荣耀智慧屏测评： “多屏互联”的物联网雏形

8月9日举行的HDC2019上，华为余承东宣布推出Harmony OS鸿蒙。次日，荣耀赵明正式公布了首款搭载鸿蒙OS的终端——荣耀智慧屏。荣耀智慧屏的发布，初揭鸿蒙面纱，让我们得以初窥鸿蒙OS的庐山真面目。

之家网友熟悉的是，罗老师的经典大中小杯疑问，简称罗氏大中小悖论。那么荣耀智慧屏与其他智能电视的区别在哪呢？首个搭载鸿蒙OS的终端究竟体验如何？荣耀的葫芦里卖的又是什么“智慧药”？不少网友都有着这样的疑问。

IT之家在第一时间拿到了荣耀智慧屏PRO，有网友调侃荣耀智慧屏PRO对脑子有好处，抱着试一试的心态，青豆开始了对荣耀智慧屏PRO的深度使用测评，经过一周的使用心得或许可以解答罗氏大中小悖论。话不多说，先感受一下荣耀智慧屏的照片来一起“增智慧”。

一、极简科技感 机身轻巧纤薄

外观设计方面，荣耀智慧屏Pro采用55英寸三面无边4KUHD全面屏，官方表示屏占比达94%，配备炫彩呼吸灯与6.9mm的3D圆弧全金属无缝弯折中框，背部采用钻石纹理，顶部搭载一体自动升降式星光摄像头。6.9mm厚度机身和细边框使机身观感较为轻巧纤薄，简约的机身设计线条与整体黑色、深太空色的配色基调兼具极简风格与科技感，流光金属边框和细腻大屏使整体机身质感不错。

荣耀智慧屏PRO正面机身采用流光金属边框，除了底部搭载呼吸灯的边框，其它边框存在感较低，因此乍一看会有一种全面屏的错觉。远观机身，整体是一块简约的深黑色大屏，边框与屏幕几近融为一体。细看，深太空灰流光金属边框为整体机身增添了几分未来感。类似抛光的边框在光线下反射出流光溢彩。边框边缘经打磨后无缝弯折，摸上去冰凉圆润自成一体，减弱了金属边框带来的锋利感。

荣耀智慧屏PRO采用55英寸三面无边4KUHD全面屏，三面无边的全面屏设计类似手机屏幕的不包边设计，可以说这块智慧屏就像是一块加大尺寸的手机屏幕，在后续的体验中，大家会进一步感受到这一理念。

机身底部搭载幻彩指示灯，断电时的指示灯有些磨砂质地亚克力玻璃的感觉。待机状态下的一抹蓝色荧光为整体机身增添了几分灵动感。在开关机、开关屏、机器上电时，幻彩指示灯呈现动态灯效，不同色阶的蓝色随着指令以渐变的方式向两边展开。

脚架采用机身同色铝合金材质，less is more,极简的几何设计简约大方，与整机搭配也较为和谐。

机身背部采用钻石切割设计，避免了纯黑色背板的单调无趣，同时与整体机身的简约几何感相契合，三角形侧边布局多种规格接口，侧边遮挡接口的插板设计避免接口直接裸露影响整体观感。

总的来说，荣耀智慧屏PRO整体设计简约几何感浓厚，用料考究，纤巧轻薄的机身上不乏可圈可点的小细节。

二、语音助手与UI

盘完了整体外观后，接下来正式开始荣耀智慧屏PRO使用体验。智慧屏PRO的安装和初始开始十分简单，男同事都忙着水文，撑起之家半边天的青豆在不看说明书的情况下自己独自安装打开了智慧屏。来了，智慧屏来了，这是属于我的独享moment！先按提示进行遥控器配对，再连接网络，初始操作比较常规。

荣耀智慧屏PRO的蓝牙语音遥控器通过蓝牙协议配对连接智慧屏。相比传统红外遥控器没有指向性，并且支持10米远距离控制，换言之，对着不同方向随便乱按也不影响遥控效果。

蓝牙语音遥控器仍然遵循整体极简风的设计风格，按键布局简约大方，确定键和方向键为同心圆设计，home键和关机键分居两侧，底部有一枚语音控制键，返回键、选单和音量键围绕四周。在青豆看来，这遥控器按键布局颇有点手机UI布局的感觉。

进入主界面，搭整体UI以蓝色为基调，配以白色字体，鸿蒙OS的顶层还是比较符合主流电视UI设计。首先，我用最传统的方式遥控器来操作。不同于传统电视，荣耀智慧屏的语音助手YOYO类似一个外接的智能音箱。语音助手YOYO支持一下七大类能力，长按语音键即可调出。这个与手机语音助手如出一辙的内置语音助手再次印证了青豆的猜想，荣耀智慧屏PRO的种种内核理念都与手机内核不谋而合。荣耀没有完全用传统电视的思路来做智慧屏，而是大胆借鉴了手机理念，在接下来的体验中，这个理念会更加明显。

值得一提的是，荣耀智慧屏PRO不仅支持遥控器语音，还支持不依赖遥控器的远场语音。荣耀智慧屏PRO上边缘布置的6颗MIC阵列，可以识别距离5m范围内的人声信息，这也是是业界首个在大屏上落地的6MIC方案。在降噪方面，搭载华为降噪和唤醒降噪算法。同时青豆也在5米左右脱离遥控器测试远场拾音的效果，识别率跟主流手机语音助手不相上下，这样一来丢掉遥控器就可以语音控制电视。

三、画质音质体验

荣耀智慧屏PRO采用分辨率为4K UHD（3840*2160）的IPS高清硬屏，在会议室暗光条件下，播放4K视频无明显卡顿，画面细腻颜色鲜艳，肉眼看不到像素点，就日常使用来说绰绰有余。用智慧屏来学习《明学》可谓是工作学习两不误。“我不要你觉得，我要我觉得，你觉得没有用，我觉得才有用，我觉得这个荣耀智慧屏必须要买。”“可是预算不够……”“那这是你的问题,你要解决。”(配合明学特有手势)

▲播放4K视频（手机拍摄直出）

作为一个业余音乐发烧友，荣耀智慧屏的音质让我有点小小的惊喜。之家编辑部有一句名言，音质表现完全看文笔。可是文笔有限的青豆只能听出这智慧屏水电火电交杂，风电和核电暂时无法分辨。点击视频与青豆一起来欣赏一首试音必备曲目——蔡琴的《渡口》。

▲《渡口》试听（手机拍摄直出）

整体来说声音通透，清晰明亮，细节丢失较少，6*10W扬声器的效果优于主流配置20W的效果。

四、场景化应用——智慧家庭

还记得文章开头青豆所提的罗氏大中小悖论吗，接下来的内容或许可以解答罗老师智慧屏和传统电视有何区别的问题。鸿蒙操作系统不同于常规电视操作系统的是顶部菜单栏的“我家”栏目，这是一个集成几大功能的智慧家庭平台。智慧家庭的根本是以人为本，注重家庭情感，从荣耀智慧屏的家庭通话和留言板功能来看，智慧家庭平台依然强调增近家人情感的内核。

荣耀智慧屏PRO的家庭通话功能不需要借助第三方应用，直接拨打对方手机号码就可以实现智慧屏视频通话，同时智慧屏上方会升起一个支持1080P高清通话的自动升降AI摄像头，相比依赖第三方软件的视频通话，这种直接拨打电话号码实现视频通话的方式较为方便，拉近家人距离。而其他智能电视的视频通话多利用镜像功能借助第三方软件才能实现，因此对于有着视频通话需求的用户来说这是一个很实用的功能。相册功能可以同步直接手机云相册至智慧屏的家庭相册。

留言板是一个手机和荣耀智慧屏保持同步的家庭记事本，它的设计初衷是增近家人之间的沟通交流。

研究好这个功能后，青豆迫不及待地给之家编辑部正在深山闭关修炼的同事打call，相比手机视频，大屏视频通话有一种让人身临其境的沉浸感。在青豆看来，视频功能不止局限于家庭场景，在远程会议办公、远程教学等场景也有应用前景。

五、多屏互联的物联网“雏形”

接下来，我们要再来点更能解答罗氏悖论的新花样，这个新花样也是青豆所认为的荣耀智慧屏和传统电视的最大区别。打开手机端智慧屏APP的“智慧屏操控”功能，手机就能与智慧屏实现同步显示。

通过在手机端的屏幕触控就能同步操控智慧屏，简单来说，可以将手机当成荣耀智慧屏可触屏遥控器。

而且有趣的是，手机可以通过这个来实现智慧屏的远程操控，也就是说远在他方，仍然可以通过智慧屏APP来操控智慧屏。这种直接通过手机触控就能同步操控智慧屏的操作是传统电视没有的。

这个功能的可玩性很高，这里就不赘述。对于摸鱼达人青豆来说，将智慧屏声音传回手机是最实用的，这样我就可以在公司会议室悄无声息的偷学明学，明学十级学者可不是闹着玩的。

除了能将智慧屏的画面同步到手机端进行触控外，手机画面也能投屏到电视。这里不得不提一下荣耀智慧屏的Magic-link一碰传功能，手机和大屏无需下载任何APP，手机与NFC标签轻轻一碰，就可以把手机内容投屏到大屏上。轻轻一碰就能投屏的操作有点秀，不过也容易翻车。

就比如之家编辑部某健忘编辑在通过Magic-link将手机画面投屏智慧屏后，回到工位打开了“水库吐槽小分队”微信群，荣耀智慧屏在众目睽睽下如实直播了他的微信内容，此处省略五百字腥风血雨。

既然可以将手机投屏到电视，王者选手青豆当然要试试大屏幕玩王者荣耀的感觉。在实战过程中，操作与手机同步响应，肉眼基本感受不到延迟，让我有种玩XBOX的错觉。

听说，有的人吐槽看大屏幕玩游戏，因为不看手机按键会影响操作。青豆表示昨晚的李白也是因为不会盲操这种基本操作千里送四杀的。电子竞技不相信眼泪，想用大屏幕还对盲操不熟练的同学请自觉去训练场练习。

另外，手机投屏的电脑模式可以通过类似电脑的操作系统显示手机的各种应用。在该模式下，手机显示屏就充当了类似笔记本触控屏的角色，用户可以通过操作手机面板来操作这个类似电脑的操作系统。

荣耀智慧屏与手机的互投功能看起来有点绕，所以青豆老师再为大家梳理一下知识点。简言之，荣耀智慧屏与手机可以互为显示终端，既可以在智慧屏投屏手机查看的内容，也可以将智慧屏画面同步到手机进行实时操控。这两者的共同点在于都是通过手机端触控操作。

可以说手机和荣耀智慧屏这两个设备的交互连接形成了最基本的“多屏互联”。看到这里相信各位也不难理解前文所说的以手机理念打造智慧屏的用意。因为在操作层面，通过与手机的联动，智慧屏更像是一块可以实现多种手机功能的大屏。在青豆看来，“多屏互联”这一特质是荣耀智慧屏的“灵魂”。这块屏幕不同于传统电视的方式在于它是一块等价手机屏幕的终端。荣耀智慧屏便捷的“多屏联动”也是它与其它传统电视的最大差异点。

六、鸿蒙面纱初揭，物联网牛刀小试

回想一下日常生活中手机对我们重要性，今天我们之所以如此依赖手机给我们带来的便捷，就是因为它的这块可以指点江山的“屏”给让我们开启了“人机交互”的新模式，我们不妨将手机当做物联网中的一个基本单位，设想一下假如其他种类的产品也配备这样一个显示各种量化数据和体验的屏幕，那么物联网会增加更加的基本单位，当越来越多的单位可以同时给用户带来不同功能组件的“交互体验”时，一个“万物互联”的物联网就真正形成了。

重新回到智慧屏身上，荣耀智慧屏已经实现了手机和智慧屏“多屏互联”的交互体验。智慧屏和手机两个终端互为外设的分布式多设备协同也是初具“万物互联”形态的物联网雏形。随着华为和荣耀打造的HiLink智能家居生态的完善，更多智能家居产品的加入增加了更多功能交互的可能性，当类似智慧屏的产品覆盖足够全面时，万物互联的物联网时代也会到来。青豆认为这正是华为打造鸿蒙OS的野心所在，假以时日，生态逐渐完善的鸿蒙OS会打造一整个“万物互联”的物联网。

这就是荣耀智慧屏一直在强调的面向未来的属性，而万物互联的物联网未来正是智慧屏所面向的未来，这从荣耀智慧屏多屏互联和智慧家居所体现的物联网精神可见一斑。

七、初揭鸿蒙面纱的“破局者”

自从智能手机流行开来，电视在日常生活的打开率持续降低。虽然大屏对显示所带来的优越体验是手机不能替代的，但是电视在操作使用上的不便始终制约着它的打开率。从实际体验来说，荣耀智慧屏除了具备传统电视的功能外，上文中提到的视频通话、多屏互联、远程控屏所带来的操作便捷都可以提高大屏使用率。

荣耀智慧屏标准版3799/PRO版4799元的售价并不主打低价性价比路线，行业惯用的用广告换取低价的策略是否行之有效，见仁见智。荣耀智慧屏的无广告或许能为同质化严重的电视行业提供不一样的竞争思路，这样的良性竞争也是消费者所乐意看到的。大屏用户的痛点究竟在价格，还是在操作便捷度等用户体验，也是个因人而异的问题。对于想要尝鲜鸿蒙操作系统、想要体验更好的视频通话体验和追求大屏操作便捷度的用户来说，荣耀智慧屏是个不错的选择。